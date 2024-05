Et la blessure de Tyrese Haliburton s’est réveillée…

En janvier dernier, Tyrese Haliburton glissait face à Boston et subissait une élongation des ischio-jambiers. Une blessure dont il est revenu le plus vite possible, mais qui l’a longtemps perturbé.

Moins mobile et adroit que lors de la première partie de saison, le meneur des Pacers a ainsi soufflé le chaud et le froid depuis cette blessure. Et elle s’est réveillée lors du Game 2 face aux Celtics, la nuit dernière…

« Il avait mal à la mi-temps » explique Rick Carlisle. « Il a fait des exercices pendant toute la mi-temps. Il est revenu sur le terrain, il a essayé et il a fait tout ce qu’il a pu. Je ne lui ai pas parlé directement, et je ne suis pas devin, mais ça n’avait pas l’air d’aller fort. Le staff médical a déterminé qu’il devait être sorti pour faire quelques exercices et puis il a été conclu qu’il ne pouvait pas revenir en jeu. »

Les Pacers très mal embarqués

Dans le troisième quart-temps, on peut le voir grimacer sur une prise d’appui, puis boiter bas au bord du terrain.

Rick Carlisle concédait que perdre son chef d’orchestre (10 points à 4/8, 8 passes en 28 minutes) était un « coup dur », même si le coach ne pouvait évidemment pas juger de l’absence de son joueur pour le reste de la série.

« C’est le moment pour ce groupe en entier de hausser le ton et de jouer un rôle plus important », explique TJ McConnell. « Nous avons déjà fait du bon travail lorsqu’il était absent. Cela nous fait mal quand il est blessé, mais c’est une de ces situations où il faut faire avec le joueur suivant. Nous verrons bien. Nous n’avons pas encore les détails, mais les gars devront se montrer à la hauteur et être prêts. »

Mais menés 0-2 dans cette finale de conférence, avec leur leader offensif peut-être sur le flanc, la situation semble très mal embarquée pour les Pacers avant le Game 3 de la série à Indianapolis…

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.