Jaylen Brown et les Celtics enchainent, Tyrese Haliburton et les Pacers retiennent leur souffle !

Après un premier quart-temps disputé (27-25), qui avait vu les Pacers faire la course en tête en continuant d’être adroits dans les tirs (58%) mais également peu attentionnés (6 ballons perdus, 6 rebonds offensifs concédés), ce sont les Celtics qui ont pris les choses en main. Dans le sillage d’un Jaylen Brown déchainé, Boston a entamé le deuxième quart temps sur un 17-0 pour prendre 15 longueurs d’avance (42-27) !

C’est un tir primé d’Aaron Nesmith qui stoppe l’hémorragie. Puis, ce sont 12 points de Pascal Siakam (28 points, 13/17 aux tirs) bien servi par un Tyrese Haliburton (10 points, 8 passes) plus agressif, qui permettent à Indiana de finir la mi-temps sur un 22-12, profitant d’une perte de concentration des Celtics, pour rentrer aux vestiaires avec seulement six points de retard (57-51).

Pascal Siakam marque 10 des 15 premiers points d’Indiana en troisième quart-temps, et les Pacers reviennent sur les talons des Celtics dans un TD Garden désabusé (68-66). Les hommes de Joe Mazzulla se ressaisissent et répondent par cinq minutes quasi parfaites. Ils pilonnent les Pacers dans la raquette et font 8/9 aux tirs pour passer de +2 à +14 (87-73). Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Indiana quand Tyrese Haliburton doit céder sa place pour de bon en troisième période, avec une alerte aux ischio-jambiers.

Derrick White (23 points, 6 passes), Jayson Tatum (23 points, 6 rebonds, 5 passes), et Jrue Holiday (15 points, 10 passes) enfoncent alors le clou en début de dernière période malgré les efforts d’Andrew Nembhard (16 points, 5 passes). Des 3-points de chacun d’entre eux font passer l’écart à +19 alors que les Pacers continuent de perdre des ballons (113-94). Les Celtics se déplaceront donc à Indianapolis, avec deux victoires d’avance, face à des Pacers qui devront peut-être se passer de leur meilleur joueur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jaylen Brown donne le ton. Comme Kyrie Irving la veille, Brown a marqué 24 points en première mi-temps en attaquant systématiquement la raquette adverse. La star des Celtics, qui n’a pas été élu dans une des trois équipes « All NBA », a marqué 17 points en deuxième quart temps à 5/6 dans la raquette et 4/6 aux lancers francs pour permettre à Boston de prendre le contrôle du match. Ses coéquipiers lui ont emboité le pas et les Celtics ont terminé avec 54 points dans la peinture à 73% de réussite, soit un avantage de +20 dans ce domaine. La défense d’Indiana n’a aucune réponse pour Brown qui a marqué 66 points lors des deux premiers matchs à plus de 50% de réussite aux tirs.

– Les Pacers continuent de perdre des ballons. Cette saison, Indiana avait le meilleur ratio passes décisives / ballons perdus de la NBA. Lors des deux premiers tours des playoffs, seulement 11% de leurs possessions se sont terminées en perte de balle. Lors du Game 1 (21 ballons perdus), ce pourcentage est monté à 20%. Lors du Game 2 (16 ballons perdus), il était de 17%. Une marque beaucoup trop élevée pour espérer battre Boston. Ces pertes de balles n’ont pas toujours été sanctionnées par les Celtics mais elles leur ont permis de trouver leur rythme. Myles Turner (8) et Aaron Nesmith (7) sont les deux Pacers qui comptent le plus de ballons perdus après deux matchs.

– Tyrese Haliburton et la malédiction des Celtics. Le 8 janvier dernier face aux Celtics à domicile, Tyrese Haliburton s’était blessé aux ischios-jambiers de sa jambe gauche. Il ratera 10 matchs et ne sera que l’ombre de lui même pendant la majorité de la deuxième partie de la saison. Cette nuit, lors du troisième quart-temps, le meneur des Pacers s’est de nouveau blessé au même endroit. Si la blessure était beaucoup moins spectaculaire que celle de janvier, elle pourrait condamner les Pacers à jouer sans leur meilleur joueur s’il s’agit d’une déchirure, même minime. Après un bon premier match qui s’est mal terminé avec plusieurs ballons perdus qui ont permis aux Celtics d’arracher la prolongation, Tyrese Haliburton a été plus discret cette nuit. Contrairement au Game 1, les Celtics l’ont cette fois attaqué sans relâche avec réussite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.