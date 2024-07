C’était un été décisif pour les Sixers et Tyrese Maxey. Avec beaucoup de place dans le « salary cap », les Sixers ont pu créer un nouveau « Big Three » avec Paul George qui rejoint Joel Embiid et Tyrese Maxey. Ce dernier, dans sa dernière année de contrat rookie, a évidemment tout particulièrement suivi la « free agency » de son équipe.

« C’est la première fois de ma carrière que je me concentre autant sur la ‘free agency' » reconnait le meneur/arrière. « J’y suis investi parce que je sais que je dois jouer avec ces gars et nous aider à gagner des matchs. C’était une ‘free agency’ très attendue pour nous, avec du ‘cap space’ et beaucoup d’argent disponible. Bravo aux propriétaires. Ils font du bon travail jusqu’à présent en exécutant le plan qu’ils ont élaboré. Ils mettent des pièces autour de Joel pour nous aider à tenter de remporter le titre. »

Ayant appris la signature de Paul George à son réveil, Tyrese Maxey se satisfait de la polyvalence de son nouveau coéquipier. D’ailleurs, il ne doute pas du tout de sa capacité à s’intégrer dans le jeu.

« C’est un gars qui peut jouer dans tellement de styles de basket différents, » estime Tyrese Maxey. « Quand vous pouvez tirer, quand vous pouvez dribbler, quand vous pouvez jouer en isolation, quand vous pouvez poster et quand vous pouvez défendre, quand vous pouvez faire toutes ces choses différentes, vous pouvez jouer sans ou avec le ballon, et vous pouvez créer pour les autres, vous pouvez vous greffer n’importe où. »

Paul George plus complémentaire que James Harden ?

Surtout, Paul George est capable de jouer sans ballon. Une bonne nouvelle alors que Tyrese Maxey et Joel Embiid sont deux joueurs qui aiment jouer balle en main, et qui utilisent beaucoup de possessions.

« J’ai l’impression que ça va être sa plus grande force, » juge ainsi celui qui vient de prolonger. « De pouvoir être utile quand Joel a le ballon au poste. De jouer lorsqu’il en a besoin sur pick-and-roll ou pour faire du main à main avec Joel. Jouez sans le ballon si je l’ai. Il peut aussi jouer en transition. Ce sera donc génial. »

Tyrese Maxey a joué un rôle important dans la venue de « PG13 », non pas en essayant de le convaincre de rejoindre Philly, mais plutôt en laissant de la place dans le « salary cap » en allant au bout de son contrat rookie avec les Sixers et en ne prolongeant que cet été.

« Quand nous en avons parlé l’année dernière, c’est une question de confiance. J’ai fait confiance au ‘front office’ et j’ai l’impression que cela a fonctionné pour nous jusqu’à présent, » conclut « T-Max ». « C’est une bonne affaire. Je n’étais pas trop inquiet à ce sujet. Toute la saison dernière, mon esprit était concentré à trouver un moyen pour gagner des matchs. C’était difficile. Tout a changé, nous avons effectué des échanges et différentes choses tout au long de la saison. Mais l’objectif principal était de toujours aller sur le terrain et de s’améliorer chaque jour, et d’aller dans la bonne direction pour finalement amener, un jour, un championnat à Philadelphie. »

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 Total 266 31 46.8 39.6 86.2 0.4 2.6 2.9 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.