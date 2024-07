La mission de Paul George ? Faire baisser la pression sur Joel Embiid

Ce ne sont pas ses premières déclarations depuis qu’il a signé aux Sixers, car Paul George avait dévoilé les dessous de son départ pour Philadelphie ou le choix de son numéro dans son podcast. Mais ce mardi était tout de même l’occasion de prononcer ses premiers mots devant la presse au centre d’entrainement de la franchise.

Après l’échec au premier tour des playoffs du « Big Three » qu’il composait avec Kawhi Leonard et James Harden, Paul George rejoint Joel Embiid et Tyrese Maxey, afin de décrocher ensemble un premier titre en NBA.

« Je pense que tout s’alignait parfaitement », considère Paul George. « Par rapport à là où ils en sont et là où ils essaient d’aller et là où j’essaie d’arriver également. Je pense que nous avons vraiment une chance. J’ai toujours été un fan de Tyrese et Joel de l’extérieur, et Joel a secrètement été l’un de mes amis les plus proches du All-Star Game. Et donc, il semblait inévitable, à un moment donné, de nous lier et de devenir coéquipiers. »

Trop de responsabilités = des blessures ?

Pourtant, les Sixers ont connu les même maux que les Clippers ces dernières années, à savoir les blessures…

« Je pense juste enlever de la pression à Joel », estime Paul George. « Je pense que je peux l’aider à vivre une saison en bonne santé. Encore une fois, il s’agit juste de lui enlever de la pression. Même si vous vous sentez bien, je pense que la pression provoque également beaucoup de blessures, car vous pensez que vous devez surjouer, qu’il faut être trouvé à chaque possession, et cela épuise, surtout vu son physique. »

Pour aller chercher un premier titre, les Sixers devront donc se partager les responsabilités et ne plus tout faire reposer sur les épaules d’un seul homme.

« C’est la clé, » insiste « PG ». « Tout le monde doit faire sa part, s’assurer d’être prêt physiquement et qu’on ne mette pas toute cette pression sur un seul individu, afin qu’il gagne des matchs pour nous. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 Total 867 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.