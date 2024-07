Paul George prend le numéro 8 en hommage à Kobe Bryant

Principal transfert de l’intersaison, Paul George s’est donc engagé avec les Sixers moyennant un contrat de 212 millions de dollars sur quatre ans. Après Indiana, Oklahoma City et Los Angeles, l’ailier All-Star débarque à Philadelphie, et il est contraint de changer de numéro. Fini le numéro 13, qu’il portait depuis neuf ans, puisque ce maillot est retiré aux Sixers. C’était le numéro de Wilt Chamberlain.

À la place, Paul George a opté pour le 8, et c’est une manière de boucler la boucle, puisque c’est un hommage à Kobe Bryant, alors qu’il a débuté en NBA avec le numéro 24. « Je suis à Philadelphie. C’est mon idole, le ‘Bean’ Kobe Bryant… Il fallait que le fasse. C’est ma manière de représenter Kobe. Il fallait quelque chose qui ait un sens après le 24 et le 13. J’aime le 8, le 8 me va bien » lance-t-il avec ses potes de son podcast.

Trois autres numéros en tête

Il faut rappeler que Kobe était né à Philadelphie, et qu’il jouait à la Lower Merion High School avant d’être drafté par les Lakers. Jusqu’en 2006, il a porté le numéro 8, avant de passer au numéro 24 jusqu’à la fin de sa carrière.

Paul George raconte qu’il avait aussi envisagé de prendre le 14, le 25 ou le 31. « Mon fils n’arrive pas à prononcer 13, donc il y avait le 14 » a-t-il poursuivi, avant d’expliquer qu’il avait porté le 25 et le 31 au lycée. Mais ni l’un ni l’autre n’avaient la force du numéro 8.

« C’est bien de penser à ces moments-là, quand vous regardez ce maillot… et se dire que c’est pour lui que je le mets » conclut l’ex-« PG13 ».