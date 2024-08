« Strenght In Numbers ». La force du nombre. C’est le mantra de la dynastie des Warriors, qui met l’accent sur la force du collectif… et aussi du 3-points, que Stephen Curry et Klay Thompson ont transformé en arme nucléaire.

À la tête de Team USA, Steve Kerr peut utiliser le même slogan, même si le sens n’est pas tout à fait le même.

« La beauté de Team USA, c’est que nous avons plus de grands joueurs que les autres pays. Les autres pays ont certains des meilleurs joueurs du monde désormais, mais nous avons plus de grands joueurs, et c’est notre force. »

Le coach peut ainsi se passer de Jayson Tatum face à la Serbie, puis de Joel Embiid face au Soudan du Sud.

« C’est l’équipe qui joue le plus vite du tournoi » détaille-t-il sur ce choix. « On voulait s’adapter à ça. Ils avaient mis 14 tirs à 3-points contre nous à Londres. Donc on voulait vraiment « switcher », rester face à eux, ne pas leur autoriser d’ouvertures, pendant tout le match. C’est pour ça qu’on a changé de cinq majeur. »

« La beauté des JO, c’est que toutes ces conneries sont sans importance. Il faut essayer de gagner chaque match, de gagner l’or. C’est un sentiment très pur, de s’appuyer sur chacun pour y arriver »

Tout « switcher » pour ne laisser aucun 3-points ouvert. La stratégie était claire et, pour l’appliquer, Team USA a donc mis de côté le MVP 2023, pour utiliser les plus mobiles Anthony Davis et Bam Adebayo.

« Chaque match sera différent. On va trouver les solutions pour gagner. Je ne lis pas les réseaux sociaux et j’espère que les joueurs s’en tiennent éloignés aussi » continue Steve Kerr au sujet des réactions à ces « DNP ». « C’est un truc de saison régulière, qui est une sorte de « soap opera », pour maintenir les audiences mais la seule chose qui compte, c’est de gagner. Nous avons des options face à tout et nous allons utiliser ces options. »

Pour les Etats-Unis, il n’est plus possible de simplement mettre les meilleurs joueurs NBA sur le terrain pour gagner les tournois FIBA. Il faut s’adapter aux adversaires… et mettre les ego de côté.

« La beauté des JO, c’est que toutes ces conneries sont sans importance. Il faut essayer de gagner chaque match, de gagner l’or. C’est un sentiment très pur, de s’appuyer sur chacun pour y arriver » conclut le coach.

Propos recueillis à Villeneuve d’Ascq