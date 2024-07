Steve Kerr promet d’utiliser Jayson Tatum face au Soudan du Sud

Le sujet ne va pas éclipser la très bonne entame de tournoi des Américains face aux Serbes. Mais le « DNP » de Jayson Tatum continue de faire l’actualité. Après s’être passé de lui lors de l’ouverture, Steve Kerr annonce dès aujourd’hui que le multiple All-Star des Celtics jouera mercredi face au Soudan du Sud.

« Jayson jouera (mercredi). Je ne vais pas répondre à la question suivante, à savoir qui ne joue pas s’il joue. Mais on va avoir besoin de lui, et une partie de mon travail consiste à faire en sorte que tout le monde soit impliqué et prêt, parce que mon expérience est que des choses folles (peuvent) se produire », formule le sélectionneur, lancé dans un toujours délicat exercice d’équilibriste, entre gestion des complémentarités et des egos.

Le coach des Warriors fait ici référence aux blessures et autres aléas possibles de la compétition. Mais sur ce premier match, il explique que lorsque son équipe d’entraîneurs et lui ont étudié les duels contre la Serbie et revu les performances des différents cinq utilisés en préparation, Jayson Tatum (7 points en 16 minutes de moyenne en cinq matchs) présentait un profil un peu moins complémentaire.

Surtout, avec le retour de blessure de Kevin Durant, le technicien s’est moins posé de questions. Et la performance marquante de « KD » lui a clairement donné raison. Aussi, avec Nikola Jokic et d’autres intérieurs d’impact en face, Steve Kerr a préféré mobiliser ses trois pivots (Joel Embiid, Anthony Davis et Bam Adebayo).

Moins d’intérieurs mobilisés face au Soudan ?

Sur les lignes arrières, il s’est logiquement tourné vers Anthony Edwards, ainsi que Derrick White, qui a eu un impact favorable (notamment son gros contre sur une pénétration adverse). Ce dernier pourrait être mis de côté face à la nation africaine pour faire de la place à son coéquipier à Boston.

« Le plus difficile dans ce métier est de se passer d’au moins deux joueurs de classe mondiale, parmi les meilleurs de la planète. D’un côté, cela n’a aucun sens. D’un autre côté, je demande à ces gars de s’engager à gagner un match et de passer au suivant. Je dois faire la même chose. C’est pourquoi j’ai eu l’impression qu’hier, ces combinaisons étaient les plus judicieuses », dit encore Steve Kerr.

Ce dernier, peu interrogé sur Tyrese Haliburton, semble vouloir se tenir au principe d’une rotation à dix joueurs. Face aux Serbes, Joel Embiid, pourtant titulaire, a bénéficié du plus petit temps de jeu avec 11 minutes.

« Avec le Soudan du Sud, c’est plus une question de vitesse, et la vitesse tue. Il faut être prêt à tout, et cela signifie que nous avons besoin de tout le monde », poursuit Steve Kerr qui pourrait ainsi moins mobiliser son secteur intérieur. Et ceci pour répondre aux qualités athlétiques et à l’adresse longue distance d’une équipe passée tout près de battre Team USA il y a quelques jours.