Ce mercredi restera comme une grande journée dans la carrière d’A’ja Wilson. Elle avait commencé par la présentation des nouvelles jaquettes de NBA 2K25 sur laquelle elle figure pour l’édition WNBA (seulement disponible en Amérique du Nord). Puis elle a signé un match exceptionnel face au Seattle Storm : 24 points, 20 rebonds, 4 contres, 3 interceptions !

Dans la victoire des Las Vegas Aces (84-79), elle a signé son premier double « double-double » en carrière, et elle est devenue la deuxième joueuse de l’histoire à terminer une rencontre avec au moins 20 points, 20 rebonds et 3 contres. La première était Sylvia Fowles en 2021.

« Ce qui est dingue, c’est que si vous m’aviez posé la question lors de mon année rookie, je vous aurais demandé ce qu’était la défense, car je ne défendais pas… Mais j’ai appris que la défense faisait gagner des matchs et des championnats, et je dois vraiment être aussi concentrée là-dessus, » estime la joueuse des Aces.

« Pas venue à Seattle pour faire du cardio »

Désormais la meilleure marqueuse de la franchise, la star des Aces a pourtant eu du mal à rentrer dans son match avec un affreux 1/7 au tir lors du premier quart-temps.

« Mes tirs ne rentraient pas au début, et je devais trouver une autre façon de me montrer productive pour l’équipe. Je ne suis pas venue à Seattle juste pour faire du cardio » ironise l’intérieure. « C’est comme ça que se déroule un match parfois, les tirs ne sont pas toujours parfaits. J’ai donc décidé de jouer sous le cercle, de prendre des tirs plus faciles, de donner plus de possessions pour l’équipe. Puis les tirs sont rentrés. »

En reprenant confiance au scoring, la joueuse s’est notamment illustrée avec un panier décisif (et pas des plus simples) à 48 secondes de la fin de la rencontre. A’ja Wilson est alors dos au panier, mais elle parvient à se retourner pour s’élever et rentrer un tir en tête de raquette pour permettre à ses coéquipières de prendre 6 points d’avance.

« Je me suis entrainée pour prendre ce tir, il fait partie de mon répertoire, » assure-t-elle. « C’est une chose sur laquelle je me concentre. C’est un peu différent quand une défenseure est sur vous et veut vous arrêter. C’est une chose pour laquelle je me suis préparée parce que je vois beaucoup de schémas défensifs. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.