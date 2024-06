Pacôme Dadiet, le choix surprise des Knicks

Les essais ont payé pour Pacôme Dadiet. Il y a un mois, l’ailier français était attendu entre la 35e et 45e places de la Draft, au second tour. Mais c’était sans compter sur la Draft Combine ou les « workouts » organisés par les franchises où Dadiet a été performant au point d’être sélectionné dès le premier soir dans une Draft historique pour la France.

Ce sera donc aux Knicks, qui l’ont sélectionné à la 25e place, que Pacôme Dadiet évoluera la saison prochaine.

« Honnêtement, le « workout » s’était bien passé, donc je savais qu’ils étaient intéressés, mais vous savez, jusqu’à la dernière minute, je ne savais pas où j’allais, » confie celui qui évoluait à Ulm cette saison. « Je suis très excité de pouvoir commencer à m’entrainer ici, j’ai hâte. »

Un nouvel ailier aux Knicks

Pacôme Dadiet précise qu’il compte bien jouer pour les Knicks, la saison prochaine. Un maintien en Europe n’est pas dans les plans de l’ailier pour le moment. Lui, qui a pris des risques en partant très jeune de la France pour jouer en Allemagne.

« Le parcours est magnifique. J’ai pris beaucoup de risques », rappelle le joueur qui fêtera ses 19 ans dans un mois. « J’ai quitté la France à 17 ans et j’ai passé les deux dernières années en Allemagne et je sentais que c’était un risque. J’ai cru en moi, j’ai beaucoup travaillé et je suis resté confiant. »

En revanche, Pacôme Dadiet arrive dans un effectif des Knicks qui est chargé sur les ailes puisque les Knicks ont enregistré l’arrivée de Mikal Bridges il y a peu, et OG Anunoby a prolongé juste avant la Draft. Toutefois, le Français se fiera à ses qualités pour se frayer une place dans la rotation.

« Je suis polyvalent, mais je peux aussi apporter ce qu’un rookie doit apporter à une équipe, » explique-t-il. « Comme apporter de l’énergie, prendre un rebond, me projeter vite vers l’avant, et rentrer des tirs. C’est vraiment important pour un rookie d’apporter ces qualités. »