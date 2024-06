Pacôme Dadiet testé par le Heat

Dans l’ombre de Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et même Tidjane Salaün, Pacôme Dadiet pourrait être le 4e Français sélectionné au premier tour mardi soir, et ce serait un record dans l’histoire du basket français. On n’en est pas encore là mais l’ailier d’Ulm fait partie des joueurs qui ont fait grimper leur cote depuis le début des « workout » puisque son nom est désormais cité en fin de premier tour, et qu’il a gagné entre 10 et 15 places dans les « mock draft« .

Ce qu’on apprend dans le Sun Sentinel, c’est que Dadiet a effectué un test à Miami, et c’est son 6e essai. Au Heat, ce serait sans doute pour la 43e place de la Draft, dans la première partie du second tour. Parmi les cinq autres essais du Français, il y a les Nets, les Spurs, le Magic, les Sixers et les Bucks.

Quand on jette un oeil aux différents choix de ces cinq franchises, on remarque que Milwaukee peut le sélectionner en 23e ou 33 position, ou que les Spurs, les Sixers et le Magic peuvent le choisir avec leurs 35e, 41e et 47e choix. En revanche, les Nets n’ont aucun choix dans cette Draft, mais ils peuvent en récupérer le soir de la Draft, via un échange.