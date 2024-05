Mock Draft ESPN : Zaccharie Risacher détrône Alexandre Sarr !

Alors qu’il en a terminé de sa saison avec Bourg-en-Bresse après l’élimination face à Monaco, Zaccharie Risacher a clairement profité des playoffs de la Betclic Elite pour faire grimper sa cote, avec 15 points et 7 rebonds de moyenne à 67% aux tirs. Pour preuve, ESPN vient de le placer à la 1ère place de sa « mock draft », et comme premier choix des Hawks. Ce qui signifie que le fils de Stéphane Risacher déloge Alexandre Sarr, qui tombe à la 2e place, détenue par les Wizards.

Les experts d’ESPN rapportent que Zaccharie Risacher va passer les tests pré-Draft à Trevise, qu’il s’agisse des tests athlétiques et médicaux. Il y rencontrera des dirigeants de franchises NBA, et pour ESPN, il est peu probable qu’il ne soit pas à l’une des deux premières places de la Draft ! Nos confrères rapportent un éventuel intérêt des Spurs qui pourraient céder les 4e et 8e choix pour le récupérer. Cela reste très cher payé, mais c’est possible.

Tidjane Salaün en 8e position aux Spurs ?

Résultat : Alexandre Sarr tombe à la 2e place, et les Wizards seraient aussi une très bonne destination vu le vide dans la raquette. La polyvalence du Français, et son côté « two-way player » lui permettraient de suite d’être un élément majeur du groupe de Brian Keefe, aux côtés de Bilal Coulibaly.

Derrière les deux « Frenchies », peu d’évolution puisque ESPN voit toujours le shooteur Reed Sheppard aux Rockets, si la franchise conserve son 3e choix.

La cote de Stephon Castle est au plus haut avec une 4e place, détenue par les Spurs, qu’il se verrait bien rejoindre et qui le suivent de près. Enfin, Matas Buzelis reste à la 5e place, détenue par les Pistons.

Du côté des autres Français, Tidjane Salaün apparait à la 8e place chez… les Spurs, tandis que Pacome Dadiet est à la 38e place, qui appartient aux Knicks. Melvin Ajinça chute à la 47e place, choix du Magic. Bien évidemment, on scrute la position de Bronny James, qui a décidé de rester dans la Draft, et qui doit effectuer des essais avec les Suns et les Lakers. ESPN le place en 52e position, et elle appartient aux… Warriors. Intéressant.