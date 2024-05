Comment Alexandre Sarr se voit-il dans cinq ans ?

Dans un autre style que JJ Redick, Paul George est devenu une référence avec son podcast, et lundi, il recevait Alexandre Sarr et Reed Sheppard, deux joueurs attendus dans le Top 5 de la prochaine Draft. L’intérieur français reste le grand favori pour être sélectionné par les Hawks à la première place, et Paul George lui a demandé comment il se voyait dans cinq ans, une fois bien installé en NBA.

« Je me vois dans une équipe qui gagne. Je suis bien entouré, et j’espère que c’est l’équipe qui m’a drafté » répond le petit frère d’Olivier Sarr. « Sur le plan individuel, je veux juste gagner le trophée de Rookie Of The Year, avoir des sélections All-Stars, et être dans les All-NBA Teams, peut-être à ma 3e, 4e ou 5e année. »

Pourtant catalogué comme un pivot du haut de ses 2m16, Alexandre Sarr se voit plutôt comme un ailier-fort, capable de remonter le terrain balle en main. Il y a quelques jours, il avait expliqué qu’il s’inspirait beaucoup de Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo, alors que certains l’imaginent plutôt comme un nouveau Jaren Jackson Jr. ou Evan Mobley. « Si je m’inspire de ce que fait Giannis en transition, c’est le fait de se retrouver à un-contre-deux, et de finir au cercle. Quand on est grand et athlétique, c’est un move qui peut vraiment aider » estime-t-il.

Une polyvalence qui lui permet d’entrer dans plusieurs schémas de jeux

« J’aime la comparaison avec Giannis » lui répond Paul George. « Giannis est l’un de tes joueurs préférés, et je vois un style de jeu similaire avec cette capacité à prendre le rebond, à remonter le terrain, dribbler et créer… Je pense que tu lui ressembles. Giannis est le prototype du « big man » avec lequel on joue. J’adore cette comparaison. Je pense qu’il est très proche de la façon dont Giannis joue, dans le style de jeu de Giannis. »

Vu comme un intérieur complet, Alexandre Sarr est interrogé sur « la qualité la plus sous-estimée de son jeu« . « Je pense que les gens ne connaissent pas mon jeu en attaque parce que mon rôle était limité [en Australie] » répond le Français, avant d’évoquer sa qualité première : « Je dirais ma polyvalence des deux côtés du terrain car ça donne la possibilité de jouer avec différents schémas et je peux m’adapter à beaucoup de ces schémas ».

Évidemment, Paul George et ses deux acolytes ont tenté de le piéger en lui demandant s’il préférait jouer aux Hawks, aux Wizards ou aux Rockets, qui possèdent les trois premiers choix. « Je ne perds pas de temps à me poser la question, puisque ce n’est pas moi qui décide » a-t-il répondu.