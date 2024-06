Les images de la parade des Celtics à Boston

Vainqueurs de leur 18e titre NBA en début de semaine, face aux Mavericks, les Celtics ont logiquement fêté ça avec la ville de Boston vendredi. Cela faisait 16 ans, depuis le titre de 2008, que les fans de NBA attendaient cela.

Et pour respecter la tradition des autres franchises locales – Patriots en NFL, Red Sox en MLB, et Bruins en NHL – quand elles célèbrent un titre de champion, cette parade dans les rues s’est effectuée dans un « duck boat », ce véhicule amphibie de la Seconde Guerre mondiale.

Les Celtics sont partis du TD Garden, avant de se promener pendant 90 minutes dans la ville de Boston. « C’est incroyable. Ça continue de ne pas sembler réel mais j’essaie de rester dans le moment présent », avait confié Jayson Tatum avant que la parade ne commence.

On a aussi aperçu Wyc Grousbeck, le propriétaire de la franchise, marchant dans les rues avec le Larry O’Brien Trophy dans les mains, et avec la future bannière de champions 2024 portée par sa femme et sa fille.

De son côté, Luke Kornet a fait compter les fans des Celtics de « 1 » jusqu’à « 18 » pour fêter ce 18e titre NBA, qui constitue un nouveau record, devant les 17 bagues des Lakers, l’ennemi juré.