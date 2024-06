Les Pistons virent déjà Monty Williams !

C’est quasi systématique : à chaque fois qu’un nouveau GM ou président débarque dans une franchise, le coach prend la porte. Confirmation à Detroit où Trajan Langdon, le nouvel homme fort de la franchise, a décidé de se séparer de Monty Williams. C’est ce qu’annonce ESPN.

Arrivé des Suns la saison passée après avoir déjà été coupé, Monty Williams devait toucher 65 millions de dollars sur les cinq prochaines saisons ! Son licenciement va donc coûter très cher à la franchise, et l’intéressé avait déjà touché 21 millions de dollars au moment de son renvoi des Suns…

Quoi qu’il en soit, la greffe n’a pas pris aux Pistons, au point que la franchise a signé la plus mauvaise saison de son histoire avec 14 victoires pour 68 défaites. Il faut désormais lui trouver un remplaçant et le timing est serré puisque la Draft est dans une semaine. Rappelons que les Cavaliers et les Lakers sont aussi en quête d’un nouveau coach depuis plusieurs semaines, et qu’ils n’ont toujours pas dévoilé leur choix.

Pour remplacer Monty Williams à Detroit, les premières rumeurs évoquent d’ailleurs… James Borrego, également cité à Cleveland et à Los Angeles, et qui a l’avantage de bien connaître Trajan Langdon, puisque ce dernier l’avait recruté l’an passé aux Pelicans, pour aider Willie Green.

Quant à Monty Williams, sa cote est désormais au plus bas après deux licenciements de suite. Peut-être qu’il va accepter un poste de premier assistant pour se relancer. Les places ne manquent pas, comme aux Celtics où Charles Lee est parti. Peut-être aussi qu’il va s’éloigner un temps de la NBA, alors qu’il avait d’abord penser prendre une année sabbatique l’an passé pour rester auprès de sa femme, à qui on avait diagnostiquée un cancer.