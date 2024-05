Les Sixers prêts à casser leur tirelire pour faire revenir Jimmy Butler ?

Les négociations pour une prolongation commencent entre Pat Riley et Jimmy Butler. C’est pour l’instant encore à distance visiblement, mais les premières tendances émergent. Il y a quelques semaines, le président du Heat expliquait que la franchise n’avait « pas encore pris de décision à ce propos ».

Il avait surtout envoyé deux petites piques à sa star, toujours pour souligner ses blessures et ses absences, mais aussi ses prises de parole.

« C’est une décision importante pour nous, de mobiliser ce genre de ressources, à moins d’avoir quelqu’un de disponible tous les soirs », glissait le dirigeant sur un possible gros contrat à signer. De plus, il avait ajouté que « lorsqu’on n’est pas sur le terrain en train de jouer contre les Celtics ou les Knicks, on ferait mieux de la fermer »…

De quoi penser que le torchon brûle entre les deux hommes ? En tout cas, pour le Miami Herald, pas de doute, Jimmy Butler veut signer une prolongation de contrat maximum cet été. Avec la franchise de Miami ou ailleurs.

Un retour à Philadelphie ?

La pression est donc dans le camp de Pat Riley. Que va-t-il faire ? Il peut être patient puisque rien ne presse de son côté. Son arrière All-Star (35 ans en septembre) possède encore une année de contrat garanti (48.8 millions de dollars), jusqu’en 2025, puis une dernière année en option pour 2025/26 (52.4 millions de dollars).

Sauf que cette patience ne va sans doute pas plaire à l’ancien joueur de Chicago et Minnesota, qui pourrait ainsi faire monter les enchères pour la suite. D’après l’Inquirer, les Sixers sont préparés à offrir cette prolongation de 113 millions de dollars sur deux ans à Jimmy Butler, si ce dernier est transféré de Miami.

C’est donc bien un plan B pour les Sixers, si la piste principale, qui mène à Paul George, devait tomber à l’eau. Un plan B qui nécessiterait de monter un échange, et donc de perdre des joueurs et/ou des choix de Draft.

Alors, Jimmy Butler bientôt de retour à Philadelphie après son court passage de 55 matches en 2018/19 ? C’est une possibilité mais c’est encore hypothétique car, comme l’écrivent nos confrères de l’Inquirer, « il faudrait que plusieurs dominos tombent » pour cela…

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.