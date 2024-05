Kevin Garnett compte bien venir voir jouer les Wolves à Minneapolis

Parmi les quatre finalistes de conférence de cette année, deux équipes sont étiquetées Kevin Garnett : les Celtics et les Wolves. Mais si son maillot est retiré à Boston depuis mars 2022, il n’en est rien de son numéro 21 dans le Minnesota…

La conséquence de son différend avec Glen Taylor, le (toujours) propriétaire des Wolves. À ce jour, la hache de guerre n’est pas enterrée entre les deux hommes et elle ne risque pas de l’être de sitôt, car « KG » lui en veut beaucoup de ne pas avoir honoré sa parole à la mort de Flip Saunders.

À l’époque, Kevin Garnett n’avait pas caché à « Coach Flip » son envie de prendre du galon au sein de la franchise du Minnesota, voire de carrément en devenir le propriétaire. Sauf que le décès de Flip Saunders a changé la donne et, depuis, l’ancien franchise player de Minny ne pardonne pas à son ancien dirigeant d’être revenu sur sa parole…

Il n’empêche que le désaccord avec Glen Taylor ne devrait pas refroidir « KG » à l’idée de se déplacer au Target Center, pour y voir jouer les Wolves en playoffs.

« Je dois y aller. Je me dois de le faire. Non seulement, je dois aller voir quelques matchs des Wolves, mais je dois également me rendre à quelques matchs des Celtics » assure le MVP 2004 dans la dernière émission de Stephen A. Smith.

Kevin Garnett, grand fan d’Anthony Edwards

À l’approche de la finale de conférence entre Minnesota et Dallas, à laquelle il prévoit donc bien d’assister en tribunes, Kevin Garnett en a aussi profité pour donner son avis sur les performances de son successeur à la tête de l’équipe, Anthony Edwards. Un joueur qui lui rend d’ailleurs hommage tous les soirs, en portant son fameux protège-doigt.

« J’ai la sensation qu’il a été le joueur dominant de chaque série dans laquelle il a joué » estime le désormais Hall of Famer. « Je ne sais pas s’il peut le faire contre Luka [Doncic] et Kyrie [Irving], mais il possède cette énergie. Je n’ai pas vu un gamin si confiant depuis LeBron [James], [Dwyane Wade] et [Carmelo Anthony]… Il a beaucoup de confiance en lui. »

Une personnalité qui découle sur le reste de ses coéquipiers à Minneapolis et la valeur du leadership d’Anthony Edwards ne se mesurera jamais dans les statistiques.

« J’adore la constitution de cette équipe et c’est entièrement grâce à leur leader » insiste Kevin Garnett. « Elle adopte l’attitude et la présence de son leader. C’est un finisseur avec une grande personnalité, il parle avec assurance, il agit en conséquence et [toute l’équipe] est confiante. […] Si vous ne possédez pas un jeune qui a une présence et qui peut finir les matchs, comme Ja Morant, Anthony Edwards, Jalen Green ou Shai Gilgeous[-Alexander], alors vous n’êtes pas préparé pour l’avenir. »

Kevin Garnett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1995-96 MIN 80 29 49.1 28.6 70.5 2.2 4.1 6.3 1.8 2.4 1.1 1.4 1.6 10.4 1996-97 MIN 77 39 49.9 28.6 75.4 2.5 5.6 8.0 3.1 2.6 1.4 2.3 2.1 17.0 1997-98 MIN 82 39 49.1 18.8 73.8 2.7 6.9 9.6 4.2 2.7 1.7 2.3 1.8 18.5 1998-99 MIN 47 38 46.0 28.6 70.4 3.5 6.9 10.4 4.3 3.2 1.7 2.9 1.8 20.8 1999-00 MIN 81 40 49.7 37.0 76.5 2.8 9.1 11.8 5.0 2.5 1.5 3.3 1.6 22.9 2000-01 MIN 81 40 47.7 28.8 76.4 2.7 8.7 11.4 5.0 2.5 1.4 2.8 1.8 22.0 2001-02 MIN 81 39 47.0 31.9 80.1 3.0 9.1 12.1 5.2 2.3 1.2 2.8 1.6 21.2 2002-03 MIN 82 41 50.2 28.2 75.1 3.0 10.5 13.4 6.0 2.4 1.4 2.8 1.6 23.0 2003-04 ★ MIN 82 39 49.9 25.6 79.1 3.0 10.9 13.9 5.0 2.5 1.5 2.6 2.2 24.2 2004-05 MIN 82 38 50.2 24.0 81.1 3.0 10.5 13.5 5.7 2.5 1.5 2.7 1.4 22.2 2005-06 MIN 76 39 52.6 26.7 81.0 2.8 9.9 12.7 4.1 2.7 1.4 2.4 1.4 21.8 2006-07 MIN 76 39 47.6 21.4 83.5 2.4 10.4 12.8 4.1 2.4 1.2 2.7 1.7 22.4 2007-08 BOS 71 33 53.9 0.0 80.1 1.9 7.3 9.2 3.4 2.3 1.4 1.9 1.3 18.8 2008-09 BOS 57 31 53.1 25.0 84.1 1.4 7.1 8.5 2.5 2.3 1.1 1.6 1.2 15.8 2009-10 BOS 69 30 52.1 20.0 83.7 1.1 6.2 7.3 2.7 2.5 1.0 1.5 0.8 14.4 2010-11 BOS 71 31 52.8 20.0 86.2 1.2 7.7 8.9 2.4 2.1 1.3 1.6 0.8 14.9 2011-12 BOS 60 31 50.3 33.3 85.7 1.1 7.1 8.2 2.9 2.4 0.9 1.8 1.0 15.8 2012-13 BOS 68 30 49.6 12.5 78.6 1.1 6.7 7.8 2.3 2.3 1.2 1.6 0.9 14.8 2013-14 BRK 54 21 44.1 0.0 80.9 1.1 5.5 6.6 1.5 2.3 0.8 1.3 0.7 6.5 2014-15 * All Teams 47 20 46.7 14.3 80.0 1.0 5.6 6.6 1.6 2.3 1.0 1.0 0.4 6.9 2014-15 * BRK 42 20 45.5 16.7 82.9 1.1 5.7 6.8 1.6 2.3 1.0 1.1 0.3 6.8 2014-15 * MIN 5 20 58.1 0.0 50.0 0.4 4.8 5.2 1.6 2.6 1.0 0.2 0.8 7.6 2015-16 MIN 38 15 47.0 0.0 66.7 0.4 3.6 4.0 1.6 1.8 0.7 0.4 0.3 3.2 Total 1462 35 49.7 27.5 78.9 2.2 7.8 10.0 3.7 2.4 1.3 2.2 1.4 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.