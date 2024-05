Opéré, Jalen Brunson en prend pour deux mois maximum

Les chirurgiens ne chôment pas du côté de New York, et après Julius Randle, Bojan Bogdanovic et Mitchell Robinson, c’est Jalen Brunson qui vient de se faire opérer.

Victime d’une fracture de la main gauche lors du Game 7 face aux Pacers, le All-Star sera indisponible pour une durée de six à huit semaines. Remplaçant des Etats-Unis en cas de forfait de l’un des douze joueurs sélectionnés pour les JO, Jalen Brunson ne devrait donc pas être rétabli pour le camp d’entraînement de Las Vegas.

En revanche, comme ses coéquipiers, il sera rétabli pour le début du prochain « training camp » NBA, qui débutera fin septembre, début octobre. Dans le meilleur des cas, il sera prêt dès le 1er juillet, et il a déjà annoncé qu’il mettrait les bouchées doubles pour faire mieux que cette saison, déjà exceptionnelle pour lui à titre individuel.

« Chaque année, j’aborde l’été en me demandant comment je pourrais m’améliorer en tant que joueur, afin d’être le joueur le plus complet possible », avait-il expliqué. « C’est clair qu’il y aura beaucoup de choses à faire, des exercices de base, physiquement et d’autres choses que je pourrais faire pour être meilleur. La chose la plus importante est de continuer à viser la perfection, tout en sachant que je ne l’atteindrai jamais. Ma tête me dit qu’il faut que je m’améliore chaque jour. Je me fiche de ce que j’ai fait en tant que joueur, ça ne veut rien dire. … Je vais m’entraîner cet été pour être meilleur ».

C’est aussi, à partir de début juillet, qu’il pourra parapher une prolongation de contrat. Au maximum, les Knicks peuvent lui offrir un nouveau contrat de 156 millions de dollars sur quatre ans !

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 Total 422 28 48.9 39.1 82.4 0.5 2.8 3.2 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.