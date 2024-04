Nikola Jokic va souffler en famille avant les playoffs

Il n’aura sans doute pas le temps de faire l’aller-retour vers la Serbie, mais Nikola Jokic entend bien souffler dans les jours à venir. Les Nuggets en ont terminé avec leur saison régulière, hier, avec une victoire face aux Grizzlies d’un GG Jackson sur une autre planète (44 points et 12 rebonds !).

Une victoire finale qui ne leur aura pas permis de reprendre la première place, récupérée sur le fil par le Thunder. Deuxièmes de leur conférence, les Nuggets attendent maintenant de voir qui des Lakers ou des Pelicans vont sortir de cette première manche de play-in pour les affronter.

« Il y a beaucoup de confiance mutuelle. Je pense que notre défense, surtout après (le All-Star game), est bonne. On marche beaucoup mieux. On joue ensemble plus souvent, c’est probablement aussi une question d’expérience », livre le Serbe, auteur de 15 points et 15 rebonds dimanche, pour expliquer la très sérieuse fin de saison de son équipe (21 victoires 6 défaites, meilleur bilan avec les Celtlics depuis le All-Star Game).

La « partie la plus sympa » de la saison commence

Des Nuggets qui s’apprêtent à partir à la défense de leur titre après avoir profité de quelques jours de repos. « C’est une bonne chose. Pour être honnête, je suis excité. Je dois me dépêcher de rentrer à la maison. On a ouvert une piscine hier ou il y a deux jours, alors j’ai hâte de passer quelques jours avec ma fille dans la piscine. C’est ce qui est le plus excitant pour moi en ce moment », lâche le pivot, avec son flegme inimitable.

Le double MVP, qui ne sait pas comment expliquer la récente défaite face aux Spurs, estime que cette coupure va servir sa formation. « Juste pour se soigner, (retrouver) l’envie de jouer, pour retrouver de la joie, disons ça comme ça. Les playoffs approchent, donc la partie sympa commence », formule Nikola Jokic avant de finir au sujet d’une météo qui s’annonce clémente. Un rayon de soleil avant la tempête sans doute.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 78 35 58.2 35.9 81.9 2.8 9.5 12.3 9.0 2.5 1.3 3.0 0.9 26.5 Total 674 31 55.7 35.0 82.7 2.6 8.1 10.7 6.9 2.7 1.2 2.9 0.7 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.