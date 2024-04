Denver, la grande désillusion

Il faut voir le visage stoïque de Mike Malone dans les derniers instants de la rencontre pour comprendre. Jamal Murray venait de se voir siffler une violation des cinq secondes sur l’ultime remise en jeu.

Un ballon perdu, avec un peu moins d’une seconde à jouer sur le parquet des Spurs, synonyme de défaite pour les Nuggets, car Devonte’ Graham venait de redonner un point d’avance à son équipe. Le panier de la gagne en somme.

Une défaite autant inattendue que problématique pour Denver. En s’inclinant dans l’antre de l’équipe la plus faible de l’Ouest, les hommes de Mike Malone ont chuté à la troisième place à l’Ouest. Thunder et Wolves, qui affichent le même bilan (56 victoires – 25 défaites), sont passés devant eux.

Cette défaite, alors que son équipe a compté jusqu’à 23 points d’avance, comment l’expliquer ? Mike Malone évoque ce quatrième quart-temps d’enfer pour son équipe, perdu de 14 points (34-20). « Trop de tirs à 3-points (concédés), trop des feintes sur lesquelles on a sauté… », commence par lister le coach des Nuggets, dans une conférence de presse d’à peine deux minutes.

« Les quelques fois où ils ont raté des tirs dans le dernier quart-temps, on a lâché 8 rebonds offensifs pour 13 points », poursuit le technicien, dont l’équipe a très largement perdu la bataille des rebonds (49-32). Il pourrait également mentionner le fait que le jeu est peu passé par Nikola Jokic dans les derniers instants. Auteur d’une grosse soirée à 35 points, Jamal Murray a davantage tenu le cuir.

Le succès face aux Wolves gâché

Ce revers survient ainsi au plus mauvais moment alors que, deux jours plus tôt, ils avaient remporté le choc de la conférence face aux Wolves. On pensait alors, au regard de leur calendrier, que la première place était assurée. Mais non.

« C’est décevant, vraiment décevant. On contrôlait notre propre destin, on a gâché ce qu’on a accompli mercredi soir. C’est donc facile de se mobiliser pour Minnesota. Nos gars étaient déterminés, concentrés, sérieux. Je ne pense pas qu’on ait eu la même approche pour le match de ce soir », regrette le coach.

Il ajoute, pragmatique : « On a eu une chance d’atteindre la première place et maintenant, évidemment, on va probablement finir à la troisième place. Au final, peu importe à quelle place on termine, on sait de quoi on est capable. On a un dernier match, essayons de finir sur une bonne note à Memphis et de nous préparer pour le premier tour. »

Premier tour qui, s’il devait démarrer aujourd’hui, les verrait affronter les Pelicans, 6e. Peut-être que c’est plus abordable que les Suns, les Lakers, les Warriors ou les Kings…