Numéro 1 à l’Ouest, le Thunder n’a pas son destin entre les mains !

La NBA régale avec ses deux journées à 15 matches, dont plusieurs à enjeu, et cette nuit, on a vécu un nouveau bouleversement à l’Ouest. Battus à San Antonio, les Nuggets tombent de la 1ère à la 3e place ! C’est le Thunder qui en profite pour reprendre la 1ère place, et sauf incident, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander devrait conserver cette 1ère place, et donc affronter le vainqueur du deuxième « barrage ». Mais une surprise est encore possible !

En effet, le Thunder n’a pas son destin entre les mains. Voici les trois rencontres : Minnesota – Phoenix ; Memphis – Denver et OKC – Dallas. Comme vous pourrez le constater dans les huit cas possibles, une défaite des Nuggets peut changer beaucoup de choses…

Cas numéro 1 : OKC, Denver et Minnesota gagnent

OKC (1er), Minnesota (2e) et Denver (3e)

Cas numéro 2 : OKC et Denver gagnent et Minnesota perd

OKC (1er), Denver (2e) et Minnesota (3e)

Cas numéro 3 : OKC et Minnesota gagnent et Denver perd

Minnesota (1er), OKC (2e) et Denver (3e)

Cas numéro 4 : OKC gagne et Denver et Minnesota perdent

OKC (1er), Minnesota (2e) et Denver (3e)

Cas numéro 5 : OKC, Denver et Minnesota perdent

OKC (1er), Minnesota (2e) et Denver (3e)

Cas numéro 6 : OKC perd, Denver et Minnesota gagnent

Minnesota (1er), Denver (2e) et OKC (3e)

Cas numéro 7 : OKC et Minnesota perdent, Denver gagne

Denver (1er), Minnesota (2e) et OKC (3e)

Cas numéro 8 : OKC et Denver perdent, Minnesota gagne

Minnesota (1er), OKC (2e) et Denver (3e)