Stats & Highlights | Le Thunder explose les Spurs, les Cavaliers devront patienter

Pendant que les Nuggets dominaient les Wolves dans la « finale » de l’Ouest, le Thunder en profitait pour se défouler sur les Spurs avec une victoire de… 38 points : 127-89 ! Un succès qui leur permet de revenir à hauteur des Wolves, mais pas de passer devant car c’est Minnesota qui a le meilleur bilan dans la conférence Ouest.

L’absence de Victor Wembanyama, ménagé pour ce back-to-back, nous a privés d’un nouveau duel avec Chet Holmgren, et OKC n’était pas là pour perdre de temps. Dans le sillage de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder signe un 11-0 pour débuter la rencontre et mener de 23 points après 12 minutes. Les Spurs, privés de leurs meilleurs joueurs, loupent leurs sept premiers tirs, et la soirée sera très longue…

Après un « road trip » très compliqué, les Cavaliers retrouvaient leur public, et la venue des Grizzlies leur a permis de renouer avec la victoire. Mais les coéquipiers de Donovan Mitchell ont dû attendre le milieu du 3e quart-temps pour faire la différence, grâce notamment à Jarrett Allen, dominateur dans la peinture, avec plusieurs paniers avec la faute. Mené à la pause, Cleveland signe cinq minutes de bon basket pour prendre 13 points d’avance, et finalement s’imposer 110-98. Il leur faudra encore un succès supplémentaire pour valider leur place en playoffs.

Les Nets finissent sur une bonne note

Pour leur part, les Hawks savent qu’ils disputeront le « play-in » face aux Bulls, et ils s’inclinent sur un « game winner » de Miles Bridges face aux Hornets. Devant son public, Trae Young effectue une rentrée convaincante avec un « double-double » en 21 minutes et un 100% aux tirs. Ménagé dans le 4e quart-temps, il assiste, impuissant, au « comeback » des Hornets qui effacent un déficit de 18 points pour s’imposer sur le fil.

Du suspense aussi à Brooklyn où les Nets en terminent à domicile avec une victoire 106-102 face aux Raptors. Tandis que le jeune Noah Clowney contre tout ce qui bouge, dont la tentative d’égaliser de Garrett Temple, c’est Dennis Schroder qui valide la victoire des Nets aux lancers-francs. C’était déjà Schroder qui avait redonné l’avantage aux Nets au milieu du 4e quart-temps alors que les Raptors menaient encore de 5 points à neuf minutes de la fin.

Atlanta – Charlotte : 114-115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 110 MEM 98 ATL 114 CHA 115 BRO 106 TOR 102 MIA 92 DAL 111 MIL 117 ORL 99 OKC 127 SAS 89 DEN 116 MIN 107 LAC 108 PHO 124

Oklahoma City – San Antonio : 127-89

Brooklyn – Toronto : 106-102

Cleveland – Memphis : 110-98

