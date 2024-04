Les Suns prennent leur revanche sur des Clippers décimés

Surprise à l’entre-deux : aucune star des Clippers n’est présente sur le parquet. Par rapport à la veille (déjà face aux Suns), seul Terance Mann est toujours dans le cinq de départ de Tyronn Lue. À ses côtés, on retrouve Bones Hyland et l’ancienne doublure de Jamal Murray a des fourmis dans les jambes.

D’entrée de jeu, Bones Hyland (37 points à 15/29 au tir) va prendre les choses en main pour l’équipe de Los Angeles. Avec une pénétration avec la faute, puis avec un panier de loin, il va permettre aux Clippers de mener 10-2.

Devin Booker va toutefois mener le retour de son équipe avec deux 3-points, un dans le coin et un autre face au cercle. Il permet même aux Suns de prendre l’avantage 18-15. Pour terminer le quart-temps, Devin Booker (37 points) trouve Bradley Beal (26 points) pour un panier longue distance. : 28-27 en faveur des Suns.

Avec un 11-2 pour démarrer le deuxième quart-temps, on pense que les Suns vont enterrer le match rapidement. Sur un lay-up, Bradley Beal trouve même le moyen de donner 15 points d’avance aux Suns. C’est le moment pour Tyronn Lue de faire revenir Bones Hyland sur le parquet. Et il est toujours aussi agressif. Le meneur des Clippers attaque le cercle et distribue aussi pour ses coéquipiers. Il permet de revenir à un point des Suns à une minute de la fin de la mi-temps. Puis d’un tir au large, il conclut un 20-4 des Clippers. Los Angeles est repassé devant.

Le Hyland Show

Dans le troisième quart-temps, les Clippers ne sont toujours pas rassasiés et ne lâchent rien. Bones Hyland est toujours sur un nuage. Il atteint rapidement les 30 points dans le match avec un sans-faute à 3-points. Il est bien épaulé par PJ Tucker et par Brandon Boston Jr. (23 points) qui assurent aussi derrière l’arc. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Amir Coffey parvient à maintenir l’avance des Clippers sur un travail dos au panier contre Eric Gordon. Les deux équipes inscrivent 37 points dans ce troisième quart. Les Clippers mènent encore, 93-92.

À la surprise générale, les Clippers sont donc encore en vie dans le dernier quart. Et Bones Hyland va même leur donner 4 points d’avance sur une interception et en filant au panier sous les yeux de Bradley Beal. Mais le show Hyland a assez duré pour les coéquipiers Kevin Durant.

Les Suns accélèrent, bloquent l’accès au cercle et font même des prises à deux sur Bones Hyland. D’un 3-points à 45°, Grayson Allen donne à son tour 4 points d’avance à son équipe. Brandon Boston Jr. manque trois tirs primés de suite et les Clippers ne reviendront plus. Booker va inscrire un nouveau tir de loin en sortie de dribble pour uprendre n avantage de 12 points à deux minutes de la fin du match. C’en est fini pour l’habituel banc des Clippers. 124-108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bones Hyland en état de grâce. C’est tout simplement un record en carrière pour Bones Hyland. Il n’avait inscrit que 7 points en 17 minutes la veille. Cette nuit, il en aura mis 30 de plus. L’ancien des Nuggets aura porté son équipe face à des Suns pas toujours concentrés avant de rentrer dans la dernière période du match. Mais le dernier quart a été beaucoup plus compliqué une fois que les Suns l’ont ciblé.

– Les stars absentes. Les Clippers avaient annoncé ne rien vouloir lâcher pour valider l’avantage du terrain le plus rapidement possible. Ça ne comptait visiblement pas le deuxième match de ce back-to-back face aux Suns. James Harden et Kawhi Leonard étaient déjà absents pour le premier match face aux Suns. Mais dans la revanche de ce soir, Paul George (genou gauche), Russell Westbrook (main gauche) manquaient également à l’appel. Norman Powell et Ivica Zubac étaient sur la feuille de match, mais ne sont pas rentré en jeu. Le pivot avait notamment une inflammation à la cheville gauche.

– Les Suns ne laissent pas filer les Pelicans. Si les Clippers ne valident pas de suite l’avantage du terrain, les Suns, eux, ne laissent pas filer les Pelicans. Avec cette victoire, les hommes de Frank Vogel restent en embuscade en cas de faux-pas des Pels. Ils restent 7e de l’Ouest, les obligeant, pour le moment à passer par le « play-in ».

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.