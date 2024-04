Avec Russell Westbrook en triple-double, les Clippers résistent au gros comeback des Suns

Avec les interceptions de Russell Westbrook, qui finissent en dunk, et les shoots primés de Paul George, les Clippers réalisent cinq premières minutes parfaites. Les Suns sont déjà dans les cordes, après avoir encaissé un 19-2 pour commencer !

Phoenix ne trouve pas le chemin du panier, même sur des tirs simples, l’écart monte à plus de vingt points, obligeant Frank Vogel à prendre trois temps-mort en moins de huit minutes… Avec quelques lancers-francs, les Suns parviennent à péniblement atteindre la barre des dix points à l’issue de douze minutes dans le noir total (10-37).

Les Clippers continuent d’appuyer à 3-pts, avec trois paniers de plus en deux minutes, notamment deux d’Amir Coffey. La maladresse est toujours aussi importante chez les Suns malgré quelques tirs qui rentrent enfin. Ivica Zubac est bien servi près du cercle, les Californiens sont sérieux, avec un excellent Russell Westbrook et Los Angeles n’a pas ralenti après le premier quart-temps. L’écart à la pause est donc très conséquent (66-33).

Les Suns ont pu y croire en dernier quart-temps

L’intérêt de la seconde période réside alors dans la capacité de réaction des Suns. Il y a du mieux forcément, même si Devin Booker est toujours autant dans le dur. Mais en face, en pleine gestion mais sans trop tomber dans la facilité, Los Angeles garde de larges distances. Quelques minutes seulement car, en fin de troisième quart-temps, un petit 12-0 donne de l’élan à Phoenix (68-84). L’exploit est-il possible ?

Après les shoots à 3-pts de Royce O’Neale et Kevin Durant, et avec un écart revenu à seulement dix points, le public local veut y croire. Il le peut quand Bradley Beal marque avec la faute. Mais les minutes filent, les joueurs de Frank Vogel cherchent beaucoup le shoot à 3-pts, en manquent trop, et en face, Paul George met les paniers qui font du bien. Les tirs manqués vont se succéder à Phoenix et le comeback n’est plus possible (92-105). Renversants face aux Cavaliers, les Clippers évitent ainsi de vivre le même sort dans l’Arizona.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le premier quart-temps. Les fans de Phoenix vont en faire des cauchemars. Le public du Footprint Center a été anesthésié face à un tel spectacle. Une telle souffrance même. Commençons par les chiffres : 10 points marqués à 2/19 au shoot dont 0/4 à 3-pts. Sans les six lancers-francs, les Suns auraient donc inscrit quatre pauvres petits points en douze minutes… Mais plus que les statistiques, c’est l’impression visuelle qui fut saisissante. La défense des Clippers, certes bonne, n’était pas étouffante. Devin Booker et Kevin Durant ont eu des tirs ouverts, ou près du cercle, mais rien ne voulait rentrer. Un calvaire.

– Les Clippers, moteur éteint. Cette domination va se confirmer en deuxième quart-temps pour les joueurs de Tyronn Lue. Les Suns étant tellement inoffensifs, l’écart tellement important qu’il y a eu un relâchement. Sans faire n’importe quoi, les Clippers ont levé le pied et même joué moteur éteint. Ça a tenu pendant quelques minutes mais face à des tel attaquants, c’était risqué. C’est là que le danger est arrivé et, quand la machine a été rallumée, on n’a néanmoins pas retrouvé la maitrise du début de rencontre.

– Le gros triple-double de Russell Westbrook. James Harden absent, le MVP 2017 a pris sa place dans le cinq majeur et a réalisé un gros match avec 16 points, 15 rebonds et 15 passes. C’est son premier triple-double de la saison. L’ancien du Thunder a parfaitement illustré le niveau de son équipe. En première mi-temps, il est excellent en défense et pour organiser le jeu. Il est très juste. En seconde, il est moins brillant. Il rate beaucoup de tirs, dont certains auraient pu stopper le 12-0 des Suns en troisième quart-temps, et perd trois ballons.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.