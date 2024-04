Et Paul George a sonné la révolte…

Pendant trente minutes, les Clippers ont été absents en défense face à Cleveland. Deux chiffres le montrent plus que les autres : Paul George et ses coéquipiers sont menés de 26 points (68-94) en milieu de troisième quart-temps, après avoir encaissé 80 points en première période. Oui, 80 points en 24 minutes…

Même sans Donovan Mitchell, les Cavaliers n’avaient aucun mal à enchaîner les points et les paniers. Sans une réaction, les Californiens allaient prendre une nouvelle gifle dans un match du dimanche après-midi. Un horaire qui ne leur va visiblement pas. « Je pense qu’il était possible de gagner ce match », constate pourtant « PG ».

23 points en dernier quart-temps

Il faut donc se remettre dans le bon sens. « Je savais qu’on n’était pas nous-mêmes et j’étais concentré et impliqué pour faire le plus possible afin de gagner », poursuit l’ailier de Los Angeles. « Ces situations ne sont pas idéales mais c’est plaisant de se retrouver face à ces défis et de trouver un moyen de se rassembler. »

Sur les 18 dernières minutes de la rencontre, après le plus gros écart entre les deux formations, les Cavaliers vont être étouffés avec seulement 24 points marqués à 24% de réussite au shoot et 7 ballons perdus.

« Tout le monde était dedans en défense. On a fait les stops nécessaires et on a fait attention à ne pas perdre de ballons », poursuit Paul George, qui se félicite de la force mentale de son équipe, qui devait pourtant encore faire sans Kawhi Leonard. « Soit on plie, soit on essaie de faire les choses différemment. On est monté d’un cran en défense, on a été plus physique. C’est là qu’on s’est donné une chance. »

La défense n’allait pas suffire. Encore fallait-il aussi mettre des points. Paul George va donc s’en occuper avec 23 points (6/10 au shoot) dans le dernier quart-temps ! L’ailier (39 points, 11 rebonds et 7 passes) ne perd pas un ballon, inscrit le panier à mi-distance de la victoire face à Evan Mobley, qui termine au sol, avant de contrer la tentative de Darius Garland, pour valider la victoire.

Une 50e victoire et une 4e place en ligne de mire

Les Clippers réussissent ainsi le troisième comeback le plus important de leur histoire. « On ne peut pas lâcher des matches à ce moment de la saison. Il faut trouver une façon de gagner les matches, peu importe les moyens. On n’abandonne jamais. On continue de se battre, on ne sait jamais », livre Russell Westbrook.

Des Cavaliers en difficulté offensivement étaient parfaits pour s’offrir une soirée mémorable. Et ce succès, le 50e de la saison, permet de se donner de l’air et d’éviter la pression des Mavericks, qui poussent derrière. Les Clippers gardent encore la quatrième place à l’Ouest, synonyme d’avantage du terrain pour le premier tour des playoffs.

« On a été tenace. On peut le faire chaque soir », explique Tyronn Lue. « C’est une énorme victoire pour nous, d’être à 50. On doit continuer de progresser jusqu’aux playoffs. Notre concentration est fixée sur ce point : jouer un meilleur basket, continuer de s’améliorer et finir à la meilleure place possible. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 71 34 47.1 41.2 89.9 0.5 4.7 5.2 3.5 2.8 1.6 2.0 0.5 22.5 Total 864 34 44.0 38.4 85.3 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.