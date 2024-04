Donovan Mitchell et les Cavaliers n’avancent plus

Pour l’instant, Cleveland (46 victoires – 32 défaites) est toujours à la 3e place de l’Est mais au rythme où les Cavaliers enchaînent les défaites, ils pourraient bien glisser hors du Top 4 d’ici peu…

Hier soir, face aux Lakers, l’équipe de JB Bickerstaff a concédé sa 15e défaite en 25 sorties depuis le All-Star Break. Avec un Donovan Mitchell limité à 10 points (4/13 au tir, 5 pertes de balle) et une attaque sans idée.

« Nous sommes à notre meilleur niveau quand nous attaquons la raquette » explique JB Bickerstaff au Cleveland Plain-Dealer. « C’est comme ça qu’on déclenche des choses. C’est comme ça qu’on force des rotations. Que ce soit par des pénétrations individuelles, du pick-and-roll, des grands qui reçoivent le ballon dans la « poche » (après le pick-and-roll). Une fois que nous allons dans la raquette et que nous y mettons quelques paniers, on commence une réaction en chaîne, avec la défense qui nous court après. Quand la balle ne bouge qu’en périphérie, ou qu’elle colle aux doigts des joueurs et qu’on n’attaque pas le panier, c’est là que notre attaque ralentit et qu’on souffre. »

Impossible de ne pas faire le lien avec les difficultés actuelles de Donovan Mitchell. Principale arme de Cleveland pour casser le premier rideau défensif adverse et attaque le cercle, l’arrière est ralenti par son genou gauche.

Encore un peu de temps, mais pas trop

Limité sur son premier pas, il a bien du mal à finir au cercle, son taux d’attaque du panier ayant chuté, tout comme son taux de réussite quand il se risque quand même dans la raquette…

« Il est habitué à être Donovan et il en veut davantage de lui-même » consent JB Bickerstaff, bien conscient que son leader est le premier frustré par cette situation. « Il bosse pour essayer d’y revenir. On ne peut pas lui enlever son esprit de compétition et il se donne à fond pour nous donner tout ce qu’il a. En ce moment, il a un peu de mal. Mais il est compétitif et il essaie de nous aider à surmonter cette épreuve. C’est pour cela qu’il est sur le terrain ».

Mais après la sortie sans gloire au premier tour des derniers playoffs, Donovan Mitchell sait qu’il ne sera sans doute pas à 100% d’ici le début de la postseason. Et il lui faut donc trouver des solutions, et vite.

« Cela commence avec moi », conclut-il. « Nous n’avons pas le temps, mais nous avons quand même un peu de temps. Si c’était le Game 2 (d’une série de playoffs), ce serait une autre histoire. Donc il y a des conversations, on doit traverser ces moments. Nous avons vécu beaucoup de choses cette année. Nous avons connu des hauts et des bas. Cela ne peut que nous forger le caractère. Tant que nous restons soudés, et j’ai l’impression que c’est le cas. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 52 35 46.3 36.8 86.8 0.8 4.3 5.1 6.0 2.2 1.8 2.8 0.5 26.8 Total 465 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.6 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.