En battant les Cavs, les Lakers retrouvent le Top 8 de l’Ouest

Voilà les Lakers récompensés de leur belle série puisqu’ils sont désormais huitièmes, après avoir décroché leur 45e succès de la saison, le neuvième en dix matchs, ce samedi face à Cleveland. Les Cavs ont affiché une belle opposition, mais la force du trio Russell-James-Davis, dans tous les aspects du jeu, a fini par faire la différence.

Les deux équipes ont fait jeu égal en premier quart-temps, avec un duo Russell-James entreprenant pour contrer la paire Garland-Allen (33-33).

Los Angeles a toutefois trouvé un moyen de prendre les devants, avec encore D’Angelo Russell pour lancer un 18-2 d’un 3-points et boucler le premier acte. Le meneur a enchaîné avec un nouveau tir extérieur puis un lay-up avant de laisser Taurean Prince claquer deux nouvelles flèches derrière l’arc afin accentuer l’écart (51-35).

Même si D’Angelo Russell a pu poursuivre son show avec une grande efficacité, Cleveland a trouvé le moyen de s’accrocher, grâce à un Donovan Mitchell plus agressif et un 9-0 passé par le trio Garland-Strus-Allen qui a relancé le match juste avant la pause (61-56), conclue par un énorme dunk d’Anthony Davis (65-56).

Un 19-0 pour reprendre le contrôle

La formation de JB Bickerstaff a poursuivi sur sa lancée dès le retour des vestiaires avec un 11-2 alimenté par deux nouveaux paniers à 3-points de Darius Garland, permettant à la franchise de l’Ohio de revenir à 67-67. Les Cavs pensaient peut-être avoir fait le plus dur en comptant jusqu’à 4 points d’avance dans la foulée (69-73). Mal leur en a pris, car la suite a été le théâtre d’une domination sans partage des Californiens.

Cette fois, c’est LeBron James qui a sonné la révolte avec un ballon ressorti pour le 3-points depuis le corner d’Austin Reaves puis un lay-up arraché devant Jarrett Allen pour lancer un 19-0 bouclé par des 3-points de Taurean Prince, Anthony Davis, et un lay-up de Taurean Prince (88-73).

Jaxson Hayes a fait le show avec un alley-oop sur un service de LeBron James pour lancer le dernier acte puis sur une nouvelle envolée en haute altitude. D’Angelo Russell a enfoncé le clou à 3-points pour refaire passer les Lakers à +15 et permettre aux siens d’aborder sereinement la fin de match (99-84). LeBron James a terminé le travail avec deux paniers près du cercle et un alley-oop servi par AD en guise de bouquet, pour un succès final sur le score de 116 à 97. Le meilleur moyen de préparer la réception de Minnesota en « back-to-back » ce dimanche.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un trio impérial. Entre l’efficacité de D’Angelo Russell, à 11/17 au tir, dont 6/12 à 3-points, la maestria de LeBron James (24 points, 12 passes décisives) et l’agressivité d’Anthony Davis (22 points, 13 rebonds, 3 interceptions, 6 contres), les Lakers ont pu compter sur un trio en pleine forme. Chacun dans son style caractéristique aura apporté à des moments importants pour mener les hommes de Darvin Ham jusqu’à la victoire.

– Taurean Prince en mode puncheur. L’ailier est également à créditer d’une très bonne prestation avec ses 18 points en 20 minutes à 7/8 au tir dont 4/5 à 3-points et un remarquable +/- de + 26. Il a ainsi contribué à la belle adresse des Lakers à 3-points sur le match (16/37, à 43.2%). Certains de ses 3-points en transition ont été autant de coups assénés à des Cavs qui ont fini par craquer.

– Donovan Mitchell passe à côté. L’arrière des Cavs est toujours sur courant alternatif et n’est jamais vraiment entré dans son match, ce qui a occasionné un petit 4/13 au tir et 5 ballons perdus. Darius Garland aurait eu besoin de lieutenants plus efficaces pour tenir tête à ces Lakers, et « Spida » n’a pas été à la hauteur.

