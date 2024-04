Qualifiés en playoffs, les Clippers veulent aussi l’avantage du terrain

Victoire extrêmement importante des Clippers, face aux Suns, au Footprint Center (105-92). Le triple-double de Russell Westbrook (16 points, 15 rebonds et 15 passes décisives) a ainsi été précieux alors que « Brodie » remplaçait d’ailleurs James Harden (inflammation au pied droit) dans le cinq de départ de Tyronn Lue. D’autant que Kawhi Leonard était lui aussi absent, pour soigner son genou droit.

« Notre volonté de gagner était superbe », se félicite Tyronn Lue. « Nous sommes sortis avec un état d’esprit défensif, physique, ça cliquait offensivement. C’est une sacrée victoire contre une très bonne équipe. »

Consolider l’avantage du terrain

Los Angeles a ainsi obtenu l’assurance de se qualifier directement pour les playoffs avec cette victoire face à Phoenix. Mais Los Angeles ne veut surtout pas se contenter de ça.

Les Clippers veulent avant tout conforter leur 4e place, qui leur permettrait d’avoir l’avantage du terrain lors du premier tour des playoffs. D’ailleurs, comme le dit Tyronn Lue, ses joueurs ont du pain sur la planche.

« Oui, bien sûr (il reste encore du travail), je veux dire, nos supporters ont été géniaux tout au long de l’année. Et nous avons traversé des moments compliqués et quelques moments supers », reconnaît le coach des Clippers. « Et nos fans ont été derrière nous toute l’année à 100%. Et on sait que lorsque les playoffs débuteront, nous voulons l’avantage du terrain, devant nos supporters. Nous avons encore un match pour solidifier cette quatrième place. »

Les Clippers ont l’occasion de valider cette 4e place dès ce soir alors qu’ils rejouent, déjà, contre les Suns. Et il n’est pas question de se relâcher. « On a un autre match demain, on se concentre là-dessus », confirme Paul George.

Ensuite ? Paul George et sa bande pourraient de nouveau croiser le chemin des Mavericks, actuellement 5e, au premier tour des playoffs. Ce serait le troisième affrontement au premier tour face à Luka Doncic et Dallas sur les dernières années. Ils l’avaient emporté 4-2 en 2019/20 et 4-3 en 2020/21.