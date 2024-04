Play-in : les Bulls et les Hawks se donnent déjà rendez-vous

La victoire des Sixers, samedi soir face aux Grizzlies, a mis fin aux (infimes) doutes qui restaient sur l’affiche du « play-in » entre le 9e et le 10e à l’Est. Sans surprise, les Bulls défieront les Hawks le 17 avril. Reste à savoir où aura lieu la rencontre puisqu’il n’y a qu’une victoire d’écart entre les deux équipes. Ou plutôt deux puisque les hommes de Billy Donovan possèdent le « tie-breaker » (2-1 dans la série de saison régulière) sur les coéquipiers de Dejounte Murray.

Avant de se projeter sur un éventuel deuxième barrage contre le perdant du match entre les 7e et 8e de l’Est, et un premier tour face aux Celtics, il faut déjà se concentrer sur la fin de saison et ce « match à la mort » face à Atlanta.

Billy Donovan analyse déjà la rencontre

Justement, Billy Donovan profite de chaque occasion pour préparer son équipe à cette échéance. Le match de ce soir face aux Knicks en est une. Même privés de Trae Young, les Hawks ont progressé, notamment dans l’impact physique, et les deux matchs face aux Knicks, d’ici la fin de saison, sont des occasions idéales de s’y préparer.

« Ce sera un grand défi physique pour nous », annonce Billy Donovan. « Atlanta a fait des progrès défensifs significatifs ces dernières semaines. C’est à ça que ça ressemble de jouer contre ce type d’équipes en fin d’année, et je pense que cela ne peut que nous être utile d’y faire face. Il y a certaines choses qu’on doit faire, sur le plan physique, et sur lesquelles nous avons parfois du mal, honnêtement. Que ce soit dans la bataille du rebond ou pour perturber le porteur du ballon adverse après les écrans. »

Bien des secteurs du jeu sont pris en considération par l’ancien entraîneur du Thunder, qui s’est longuement attardé sur la future rencontre du « play-in ».

« Ils font un travail formidable dans le secteur du rebond offensif. Ils ont une envergure incroyable au large et sur les ailes », souligne Billy Donovan. « Ensuite, défensivement, grâce à cette envergure, leur taille et leur physique, ils font du très bon travail en étant actifs avec leurs mains. »

Une revanche dans le viseur ?

Si les coéquipiers de DeMar DeRozan se sont imposés à deux reprises face aux Hawks, Billy Donovan rappelle que beaucoup de choses ont changé depuis. L’absence de Trae Young à Atlanta a permis à certains d’exploser.

« La seule chose pour nous, c’est que nous affrontons une équipe un peu différente de celle que nous avons jouée », se méfie Billy Donovan. « Évidemment, l’absence de Trae change clairement la dynamique de l’équipe. (Dejounte) Murray et (Bogdan) Bogdanovic ont exceptionnellement bien joué en son absence. »

L’année dernière, les Bulls s’étaient retrouvés dans la même position, et ils avaient remporté le premier match contre les Raptors avant de s’incliner face au Heat aux portes des playoffs. C’est peut-être l’heure de la revanche !

LEXIQUE

Tie-breaker : lorsque deux équipes ont le même bilan à la fin de la saison, l’avantage du terrain est déterminé par une série de critères successifs. Le premier est celui du bilan des rencontres de saison régulière entre les deux clubs.