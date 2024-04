Sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks enchaînent face au Magic

Pour cette réception du Magic, les Bucks se présentaient sans Giannis Antetokounmpo, touché face à Boston et qui ne jouera plus avant les playoffs, ni Khris Middleton. Pour se lancer, Milwaukee s’appuie donc sur le duo Bobby Portis – Brook Lopez, auteur de 17 points en premier quart-temps (27-23). Puis dans le deuxième, le premier cité explose avec 15 points. Damian Lillard prend la suite avant la pause et les Bucks ont fait la différence (64-50).

Le meneur All-Star continue après la mi-temps, avec des paniers près du cercle mais aussi de loin. Il est soutenu par Patrick Beverley et en face, le Magic a bien du mal à marquer des paniers. Forcément, l’écart enfle encore (96-77). Les troupes de Doc Rivers gèrent le dernier acte sans trembler et s’imposent 117-99 dans un match ni brillant ni impressionnant, mais sérieux et appliqué.

C’est une deuxième victoire de suite, après le succès face à Boston et, à une semaine des playoffs et après des journées compliquées récemment, c’est déjà ça de pris.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bobby Portis était déchaîné. Giannis Antetokounmpo absent, l’intérieur pouvait s’offrir un rare match dans le cinq majeur (son deuxième de la saison). Il en a pleinement profité avec surtout ce coup de chaud en deuxième quart-temps avec 15 points à 7/8 au shoot et deux interceptions. Pendant quelques instants, on n’a vu que lui sur le parquet. Bobby Portis termine avec 30 points à 14/18 au shoot, 9 rebonds, 5 interceptions et 3 passes.

– Orlando doit faire attention. Cette deuxième défaite de suite pour les Floridiens n’est pas idéale alors que se profile une rencontre importante face aux Sixers. Orlando a toujours la cinquième place dans les mains, mais Philadelphie n’est qu’à un succès d’écart (et possède le tiebreaker). En clair, une défaite contre Joel Embiid et compagnie, et les Sixers passent devant, et peut-être même Indiana aussi, qui a le même bilan actuellement (46-34). La place en playoffs n’est pas encore assurée du tout pour Paolo Banchero et ses coéquipiers…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.