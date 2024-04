En back-to-back, une mi-temps aura suffi aux Mavericks pour disposer du Heat (111-92), également sur le pont la veille. Rien de bien surprenant, quand on a constaté que Luka Doncic (29 points, 9 rebonds, 9 passes) et Kyrie Irving (25 points + bonus de victoire) avaient à coeur de rapidement plier l’affaire, malgré Tyler Herro (21 points, 7 rebonds, 6 passes) et Kevin Love (16 points, 11 rebonds).

Ainsi, Dallas a démarré en trombe, avec Luka Doncic et Kyrie Irving auteurs de… 23 des 31 points texans dans le premier quart-temps. Kyrie Irving (10) prenant la suite de Luka Doncic (13) pour créer un premier break au tableau d’affichage (31-24), alors que les paniers à 3-points pleuvaient côté Mavs (déjà sept).

« LuKyrie » met Miami K-O.

Le show Luka Doncic – Kyrie Irving reprend de plus belle dans le second quart-temps, entre scoring et création, pour permettre aux Mavericks de s’envoler au score. Quant à Daniel Gafford, bien alimenté de ballons, il s’occupe d’appuyer à l’intérieur. L’écart gonfle, et re-gonfle même (69-47), sauf que Miami est K-O., car puni sur jeu rapide, en dépit des efforts de Tyler Herro ou Caleb Martin.

Après la pause, les Mavericks maintiennent leur avance, jusqu’à l’entrée en jeu de Kevin Love qui, de loin comme de près, se met à sanctionner les oublis défensifs texans pour ramener le Heat dans son match (88-74). L’attaque de Jason Kidd est à la peine, PJ Washington ou Derrick Jones Jr. s’efforcent de réagir, mais Kevin Love continue de faire mal, avant que cela ne cesse.

C’est, en effet, au tour de l’attaque du Heat de se gripper, au pire moment, car après être revenue à -8, la franchise floridienne ne retrouve pas son allant offensif et, de leur côté, les coéquipiers de Luka Doncic et Kyrie Irving plantent les paniers qu’il faut pour ne pas laisser passer leur chance jusqu’à la fin du dernier acte (111-92).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dallas s’offre une revanche face à Los Angeles. Non seulement ils ont obtenu leur 50e victoire de la saison et validé leur titre de champions de la Division Southwest. Mais en plus les Mavericks ont officialisé la première affiche des playoffs 2024 : une série contre les Clippers, dès le premier tour ! C’est déjà la troisième fois en quatre ans que Mavs et Clipps se jouent d’entrée de playoffs et, les deux premières fois, c’est Los Angeles qui s’était qualifié (en six puis sept matchs). Place à l’acte III de cette « rivalité », donc, et au regard de la dynamique des deux équipes, ce duel s’annonce particulièrement indécis, sur le papier…

– Miami (quasiment) condamné au play-in. Avec deux matchs retard sur la 6e place des Pacers (46-34), et deux matchs à disputer chacun d’ici dimanche, le Heat (44-36) a sans doute dit adieu à une qualification directe pour les playoffs avec cette nouvelle défaite à domicile (seulement 20-19 sur la saison). Si celle-ci ne souffre d’aucune contestation, elle met surtout la franchise floridienne en ballotage défavorable en vue du play-in face au 7e (Sixers ?), car les joueurs d’Erik Spoelstra devront sans doute se déplacer pour cette rencontre. Mais… est-ce finalement une si mauvaise chose (24-17 à l’extérieur sur la saison) ?

– Encore une série à surveiller pour Daniel Gafford ? Après avoir failli surpasser Wilt Chamberlain (35), concernant le nombre de tirs réussis consécutivement par un joueur NBA (33), Daniel Gafford avait assuré qu’il allait retenter sa chance un jour ou l’autre. Cela en prend déjà le chemin, puisque le voilà désormais à 22 paniers d’affilée, avec encore deux matchs à jouer dans la saison (les playoffs ne comptent pas). Et si c’était ça, le dernier objectif des Mavericks et de Daniel Gafford cette semaine ?

