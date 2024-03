Sa folle série terminée, Daniel Gafford veut retenter sa chance !

Avant le match, Shai Gilgeous-Alexander est venu lui faire un clin d’œil en faisant référence à sa série en cours. « Il était genre ‘Oh, tu vas battre le record devant nous ?’ », rapporte Daniel Gafford. « SGA » a vite eu sa réponse. Alors qu’il manquait deux paniers de plus au pivot des Mavs pour égaler Wilt Chamberlain pour le plus grand nombre de tirs inscrits consécutivement, l’ancien Wizard a manqué la cible… dès la première possession.

Un petit tir près du cercle envoyé un peu trop fort. « J’ai eu un peu mal aux fesses quand j’ai raté le premier layup. […] J’étais genre ‘Oh, il m’a eu’ », confie l’intérieur avec le sourire.

Sa série s’est ainsi arrêtée après un impressionnant 33/33 aux tirs lors de ses cinq dernières sorties. Avouant y avoir beaucoup pensé ces deux derniers matchs, le pivot reste honoré d’avoir vu son nom être accolé à son légendaire prédécesseur. « J’ai un énorme sourire intérieur rien qu’à cause de cela, d’avoir eu une chance de le faire. »

Une présence défensive importante

Sa série terminée et son équipe battue sur le parquet du Thunder, le pivot n’en a pas moins réalisé un grand match avec 19 points (8/11 aux tirs) et 15 rebonds. Son coach Jason Kidd a trouvé sa série « très impressionnante. Quand on parle de Wilt Chamberlain, il n’y a pas beaucoup de gars dans cette catégorie. Et pour Gaff, être là, être mentionné avec Wilt, c’est vraiment spécial. En outre, en défense, il joue un rôle important, car il est capable de protéger le cercle et de prendre des rebonds. C’est vraiment génial. Malheureusement, la série a pris fin. »

Pour autant, Daniel Gafford l’annonce d’emblée : il veut retenter sa chance… d’ici la fin de saison ! « Comme vous l’avez dit, les bonnes choses ont une fin, mais j’y ai goûté, alors maintenant je vais être gourmand […]. Ce n’est pas ma seule chance. J’en suis certain. Je ne sais pas combien de matches il nous reste à jouer cette saison, mais je vais certainement essayer de le faire avant la fin de la saison régulière », lance-t-il.

Il lui reste précisément 15 matchs pour tenter de se rapprocher à nouveau du record. Et surtout de contribuer à ce que les Mavs (38 victoires – 29 défaites), 8e à l’Ouest, se qualifient directement pour les playoffs.

Daniel Gafford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 43 14 70.1 0.0 53.3 1.2 1.3 2.5 0.5 2.3 0.3 0.7 1.3 5.1 2020-21 * All Teams 54 15 68.4 0.0 66.7 1.7 2.5 4.3 0.5 1.8 0.5 0.8 1.4 7.0 2020-21 * CHI 31 12 69.0 0.0 65.9 1.4 1.9 3.3 0.6 1.7 0.4 0.7 1.1 4.7 2020-21 * WAS 23 18 68.1 0.0 67.2 2.2 3.4 5.6 0.5 1.9 0.7 0.8 1.8 10.1 2021-22 WAS 72 20 69.3 0.0 69.9 2.2 3.5 5.7 0.9 2.4 0.4 0.9 1.4 9.4 2022-23 WAS 78 21 73.2 0.0 67.9 2.1 3.5 5.6 1.1 2.4 0.4 1.1 1.3 9.0 2023-24 * All Teams 58 25 70.6 0.0 69.5 2.8 5.0 7.8 1.4 3.1 0.9 1.0 2.0 10.8 2023-24 * WAS 45 27 69.0 0.0 70.6 2.9 5.1 8.0 1.5 3.3 1.0 1.0 2.2 10.9 2023-24 * DAL 14 19 78.0 0.0 65.6 2.4 4.6 7.0 0.8 2.6 0.7 0.9 2.0 10.6 Total 305 19 70.6 0.0 67.2 2.1 3.3 5.3 0.9 2.4 0.5 0.9 1.5 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.