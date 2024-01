LaMelo Ball n’a plus besoin de cacher son tatouage

Double bonne nouvelle pour LaMelo Ball, qui a retrouvé les parquets cette nuit à San Antonio après une entorse de la cheville contractée fin novembre, et qui a enfin pu évoluer sans son patch pour couvrir son tatouage au niveau du cou.

Après trois semaines de compétition, la NBA avait en effet contraint LaMelo Ball à cacher le tatouage « LF » présent sous son oreille. La ligue estimait que cette inscription, représentant le logo de sa marque « LaFrancé », pouvait être considérée comme de la publicité, ce qui est formellement interdit. Le joueur s’est exécuté sans broncher pour ne pas prendre d’amende, et s’est ensuite activé pour se rapprocher de la ligue et plaider sa cause.

Après avoir discuté avec le joueur, son représentant chez Roc Nation et le syndicat des joueurs, ESPN révèle que la ligue a finalement accepté de revoir sa position et d’autoriser LaMelo Ball à jouer sans patch pour cacher son tatouage.

Présent avant le lancement de sa marque

Parmi les raisons invoquées, LaMelo Ball a pu justifier qu’il portait déjà un tatouage similaire sur la main gauche, bien que bien moins visible que celui sous son oreille. Il a avancé d’autres arguments, comme le fait que « LF » représentait avant tout les « initiales » de son deuxième prénom « LaFrancé » et celles de son oncle. Il a enfin réussi à convaincre la ligue qu’il avait mis en avant ces deux lettres bien avant de penser à en faire une marque de vêtements.

Voilà un souci de moins pour le joueur et les Hornets. Reste désormais à gagner des matchs, après le nouveau carton concédé à San Antonio cette nuit.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.8 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 15 33 44.3 38.8 85.7 1.5 3.9 5.5 8.2 3.5 1.4 3.9 0.3 24.7 Total 177 32 42.8 37.8 83.1 1.3 5.0 6.3 7.4 3.1 1.5 3.3 0.4 19.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.