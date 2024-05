LaMelo Ball, cachez ce tatouage que je ne saurais voir

LaMelo Ball possède un tatouage « LF » dans le cou, sous son oreille gauche. Mais avant la rencontre face à Milwaukee, on l’a aperçu avec un petit patch bleu à cet endroit précisément, pour cacher le dessin. Pourquoi ? Parce que la NBA lui a demandé de le faire, nous indique ESPN.

Car ce « LF » n’est pas seulement une référence à son deuxième prénom, LaFrance, mais aussi à sa marque de vêtement. Or, il est interdit aux joueurs de faire de la publicité pour des marques via des tatouages.

« Conformément à l’accord collectif, il est interdit aux joueurs d’afficher des logos commerciaux ou des insignes d’entreprise sur leur corps ou dans leurs cheveux pendant les matches », précise le porte-parole de la NBA, Tim Frank. « Nous essayons d’appliquer cette règle de manière raisonnable […] mais le tatouage de LaMelo Ball dans le cou constitue une violation évidente de la règle et, par conséquent, il est tenu de le dissimuler. »

LaMelo Ball échange avec la NBA sur ce sujet depuis plusieurs semaines et il avait déjà commencé à cacher son « LF » avant la défaite à Miami cette semaine, afin d’éviter de prendre une amende. Va-t-il devoir continuer de le faire ? Les deux camps doivent encore en discuter.

Un précédent avec Lonzo Ball

Pour plaider sa cause, le meneur de jeu des Hornets, qui possède le même tatouage sur son bras gauche, estime qu’il met en avant son deuxième prénom donc, ainsi que celui d’un de ses oncles.

De plus, les représentants du All-Star de Charlotte ont rappelé que certains joueurs NBA ont des tatouages de la marque Jordan, Ford, Michelin ou Warner Bros, sans que cela ne choque personne. La NBA a répondu que ces derniers n’avaient pas de contrat avec les marques en question.

Même si LaMelo Ball et son camp pensent le contraire, ce n’est pas la première fois que la NBA intervient dans ce domaine. On se souvient par exemple que JR Smith avait dû cacher son tatouage Supreme. Sans oublier Lonzo Ball, le frère de LaMelo, en 2018, qui avait été prié de recouvrir, sur son bras droit, le logo de la marque Big Baller Brand, l’entreprise familiale de l’époque. Un an après, l’actuel meneur de jeu des Bulls avait effacé ce tatouage…

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.8 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 Total 184 32 42.7 37.4 83.4 1.3 4.9 6.2 7.4 3.1 1.6 3.3 0.3 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.