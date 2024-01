Victor Wembanyama cartonne et les Spurs enchaînent face aux Hornets

Soir de première entre les deux premiers choix de la dernière Draft, Victor Wembanyama et Brandon Miller, dans ce match entre deux des pires équipes de la ligue, qui marquait accessoirement le retour à la compétition de LaMelo Ball après plus d’un mois loin des parquets.

Pour la première étape de leur « back-to-back », les Spurs se sont d’ailleurs imposés dans les grandes largeurs face aux Hornets (135-99), dans le sillage des 26 points, 11 rebonds et 2 contres de « Wemby« . Un succès logique et autoritaire des Texans, dessiné à partir du second quart-temps, et qui les a vus compter jusqu’à 38 points d’avance. De quoi faire souffler les titulaires au cours du quatrième quart-temps, à la veille d’accueillir les Bulls.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama ultra efficace. Au sortir de son premier triple-double en carrière, « Wemby » s’est de nouveau illustré en propulsant les Spurs vers un deuxième succès d’affilée (ce qui ne leur était arrivé qu’une fois cette saison, au tout début, contre Phoenix). En 20 minutes de jeu seulement, il a validé son 17e double-double de l’exercice et dépassé la barre des 25 unités pour la septième fois. Très propre au shoot et intimidant en défense, le Français continue de gagner en efficacité sur de courtes séquences de temps de jeu avec San Antonio et Gregg Popovich doit forcément apprécier de le voir monter en puissance individuellement…

– Le retour de LaMelo Ball. Absent depuis un mois et demi, soit vingt matchs, le meneur retrouvait enfin les parquets cette nuit et, en 27 minutes de jeu, il en a profité pour cumuler 28 points, 5 passes et 5 interceptions (avec 6 pertes de balle et 4 fautes). Une reprise perdante, mais un renfort bienvenu pour les Hornets, déjà privés de quelques autres éléments majeurs ces dernières semaines et qui n’avaient gagné que trois de leurs vingt rencontres disputées sans « Melo ». En espérant que le corps de celui-ci le laisse maintenant tranquille jusqu’à la fin de saison.

– Brandon Miller sort sur blessure. Le duel entre les deux premiers choix de la dernière Draft n’a malheureusement pas été à la hauteur de nos attentes car, au début du deuxième quart-temps, Brandon Miller a violemment chuté en voulant placer un dunk devant Keldon Johnson en contre-attaque (qui écopera d’une faute flagrante). Retombé sur le dos, le rookie de Charlotte a bien tenté de continuer de jouer quelques instants, avant de se rendre à l’évidence et de retourner au vestiaire, pour ne plus revenir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.