Stats & Highlights | Les Pistons coulent encore, les Kings en mode feu d’artifice

Le Heat résiste collectivement aux 34 points de Terry Rozier, avec notamment 24 points de Duncan Robinson, qui s’est bien repris après son 0/7 face aux Cavs, 23 de Jimmy Butler et 20 de Caleb Martin. Les Pistons perdent de leur côté pour la 20e fois de suite. Killian Hayes (6 points, 7 passes) et ses coéquipiers ont craqué sur la fin face aux Pacers de Tyrese Haliburton (14 points, 16 passes) et surtout Bennedict Mathurin (30 points, 8 passes, 7 rebonds).

Même sans Kyrie Irving, Grant Williams, Josh Green et Maxi Kleber, les Mavericks ont fait leur loi à Memphis, derrière l’inévitable Luka Doncic (35 points, 8 rebonds, 6 passes).

Le duo Desmond Bane – Jaren Jackson Jr. a pourtant tourné à plein, avec 28 points pour l’arrière et 41 points pour l’intérieur, mais Dallas a trouvé des ressources avec Dereck Lively II, Jaden Hardy ou Dante Exum.

Derrière 30 points de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder a tranquillement dominé Utah alors que les Kings ont battu un record de franchise à 3-points (25/45) pour dynamiter les Nets. Tout le monde a participé à la fête côté Sacramento, avec 38 passes décisives réalisées sur les 48 paniers inscrits par les joueurs de Mike Brown.

Les Clippers ont de leur côté dû batailler jusqu’au bout pour venir à bout des Blazers, portés par Anfernee Simons (38 points) et Shaedon Sharpe (27 points, 6 passes). Mais Los Angeles a résisté.

Charlotte – Miami : 114-116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 114 MIA 116 DET 123 IND 131 ORL 104 CLE 94 PHI 146 WAS 101 ATL 122 DEN 129 NYK 136 TOR 130 HOU 93 SAS 82 MEM 113 DAL 120 MIL 133 CHI 129 NOR 121 MIN 107 OKC 134 UTH 120 SAC 131 BRO 118 LAC 132 POR 127

Detroit – Indiana : 123-131

Memphis – Dallas : 113-120

Oklahoma City – Utah : 134-120

Sacramento – Brooklyn : 131-118

LA Clippers – Portland

