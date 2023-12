En prolongation, les Bucks prennent leur revanche sur les Bulls

Les Bulls avaient commencé leur série de victoires avec un succès en prolongation contre les Bucks. Allaient-ils la continuer avec une nouvelle victoire dans le Wisconsin ? Ils ont mis les ingrédients en tout cas. En premier quart-temps, DeMar DeRozan, en forme en ce moment, répond à un Brook Lopez très présent, derrière la ligne à 3-pts ou au rebond offensif (37-32).

Avec des paniers primés d’AJ Green et Malik Beasley, les champions 2021 assomment les Bulls. Mais les troupes de Billy Donovan ne sont jamais très loin (74-65). Le troisième quart-temps est moins flamboyant car l’adresse des Bucks chute. Giannis Antetokounmpo ne pèse que très peu et Chicago peut ainsi revenir (91-89).

Le Grec se réveille en dernier acte et la défense de Milwaukee, sur certaines séquences, monte d’un cran. Pour respirer, les Bulls ont une arme : Coby White. Ses shoots primés font du bien. Les Bucks ont néanmoins la main, avec cinq points d’avance dans la dernière minute. Mais après une faute offensive de Brook Lopez et un lancer-franc raté de Damian Lillard, DeMar DeRozan peut égaliser, avec son seul panier du quart-temps (118 partout).

En prolongation, les Bulls sont trop courts et maladroits. Les Bucks assurent et l’emportent 133-129, dans une rencontre globalement maîtrisée mais face à une équipe qui n’a pas lâché. Ce succès permet en tout cas aux hommes d’Adrian Griffin de rebondir après la défaite en demi-finale du Tournoi contre les Pacers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo, au meilleur des moments. Avec seulement 7 points et un seul panier à la pause, on ne peut pas dire que le double MVP livrait sa prestation la plus aboutie. Il ne semblait pas avoir d’impact sur la rencontre. Son troisième quart-temps fut certes meilleur mais c’était encore loin de ses standards. Puis, en dernier acte, on a retrouvé le Grec dans ses œuvres. Agressif et dominant. Il colle 15 points dans ce dernier quart-temps, puis en ajoute 5 en prolongation, pour finir avec 32 points, 12 rebonds et 6 passes.

– Fin de série pour Chicago. « Les Bulls ont fait un excellent match. Dès qu’on pensait avoir fait la différence, ils ont réussi à se battre et à revenir dans le match. » Adrian Griffin a parfaitement résumé la rencontre de ses adversaires. Une équipe accrocheuse, avec un ballon qui circule et un DeMar DeRozan qui compile 41 points et 11 passes. Les Bulls sont tombés sur plus fort, et leur série de quatre victoires de suite n’ira pas plus loin, mais ils sortent la tête haute de cette partie.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.