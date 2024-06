Denver rebondit malgré les 40 points de Bogdan Bogdanovic

« On a joué comme si on était en panique. (Mais) une victoire est une victoire et c’est le plus important. » Comme Nikola Jokic le dit, il n’est pas certain que cette victoire à Atlanta (122-129) soit de nature à rassurer les Nuggets. Elle a au moins le mérite d’effacer leur mauvaise série en cours de trois défaites consécutives.

Pour comprendre l’état de « panique » auquel le double MVP fait référence, il suffit de jeter un œil aux dernières secondes de cette rencontre. Alors que les visiteurs comptaient encore 15 points d’avance à quatre minutes de la fin, ils ont connu quelques sueurs froides en raison d’un Bogdan Bogdanovic sur une autre planète et des erreurs d’appréciation de Jamal Murray (six ballons perdus).

Celui-ci, en prenant les commandes du « scoring » de son équipe, avait pourtant signé une brillante soirée d’adresse. À l’instar d’un Nikola Jokic, qui restait sur deux matchs de maladresse, avec un excellent ratio aux tirs tout en flirtant encore avec le triple-double.

Alors que Aaron Gordon faisait son boulot avec un double-double, mais que Kentavious Caldwell-Pope et surtout Michael Porter Jr. sombraient niveau réussite (2/17 à eux deux…), les deux leaders de l’équipe recevaient l’aide précieuse du rookie Julian Strawther, auteur de son record en carrière (22 points). Il s’est montré très important avec ses 13 points dans le second quart-temps, pour répondre à des Hawks qui avaient pris le meilleur départ (36-25 en fin de premier quart-temps).

En tête d’une possession à la pause (62-65), les champions en titre ont calmé les ardeurs des arrières adverses en affirmant leur domination intérieure (64 points inscrits contre 46 aux Hawks) et en prenant ainsi leurs distances au score, avec un Jamal Murray toujours infaillible au tir. Sur un panier à 3-points de Reggie Jackson, les Nuggets s’offraient ainsi 20 points d’avance (88-108) à dix minutes de la fin.

Mais alors que Trae Young n’était plus là et que Dejounte Murray alternait le bon et le moins bon, Atlanta a tenté un « run » de l’impossible grâce à son shooteur serbe : trois paniers à 3-points dans les deux dernières minutes ! Un effort finalement vain.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trae Young expulsé. Le meneur en était à 19 points quand il a pensé (à raison) que Peyton Watson avait commis une faute sur sa pénétration, à la fin du troisième quart-temps. Le non-coup de sifflet ne lui a pas plu. Sa première faute technique a été suivie d’une faute technique pour son coach Quin Snyder. Puis le meneur a fini par être expulsé pour avoir continué à protester.

– Le grand soir de Bogdan Bogdanovic. Double record en carrière pour lui, aux points (40) et aux paniers à 3-points inscrits (10). Il devient le premier joueur des Hawks à marquer 40 points avec autant de tirs primés. Seul Danilo Gallinari avait déjà converti 10 tirs à 3-points dans le même match. Nikola Jokic s’est dit heureux de voir son compatriote en bonne santé : « C’est la première fois depuis longtemps qu’il se déplace normalement et qu’il n’a pas de douleurs. Je me souviens qu’à l’époque où il jouait des matches comme celui-ci, il semblait ne jamais manquer un tir. »

– Les Hawks en pleine glissade. Alors que les Nuggets (15v-9d) retrouvent le chemin de la victoire, les Hawks (9v-13d), eux, s’enlisent. Il s’agit de leur quatrième défaite de suite, et même la 6e en sept rencontres. 10e à l’Est, ils vont tenter de se relancer à l’extérieur cette semaine avec un double déplacement à Toronto, avant de se rendre à Cleveland.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.