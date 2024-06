Draft 2023 | Présentation de Gradey Dick (Kansas)

Premier « one-and-done » de Kansas depuis l’espoir déchu Josh Jackson en 2017, Gradey Dick est un talent capable de devenir le meilleur ex-Jayhawk en NBA depuis Andrew Wiggins et Joel Embiid en 2014.

Bien classé dans sa classe d’âge à sa sortie du lycée l’an passé (#21 de la promotion 2022), le natif de Wichita dans le Kansas est resté dans son Etat natal pour sa saison « freshman » dans les rangs des champions NCAA 2022, au sein desquels il s’est aisément imposé comme un joueur majeur dans la rotation de Bill Self.

Titulaire à chaque match et même détenteur du troisième plus gros temps de jeu de l’effectif, derrière les vétérans Jalen Wilson et Dajuan Harris Jr, il a effectivement aisément confirmé son gros potentiel de shooteur, en tournant à plus de 40% de réussite derrière l’arc, avec près de 6 tentatives par match ! Considéré comme un « one-and-done » avant la saison, il a confirmé toutes les attentes et a donc choisi tout à fait logiquement, après ce bon exercice « freshman », d’inscrire son nom dans la Draft 2023, dans laquelle il semble promis à la « lottery ».

Profil

Poste : Arrière / Ailier

Taille : 2m03

Poids : 93kg

Équipe : Kansas Jayhawks

Stats 2022/23 : 14.1 points (40.3% derrière l’arc), 5.1 rebonds et 1.7 passe

Points forts

– Un tireur d’élite. À l’exception de Jordan Hawkins (UConn), aucun joueur dans cette cuvée 2023 ne peut prétendre être un meilleur shooteur que Gradey Dick. Avec une mécanique compacte et rapide, presque « robotique » comme un Klay Thompson par exemple, le « swingman » de Kansas est un danger absolu derrière l’arc, particulièrement en « catch-and-shoot ». Joueur « off-ball », il sait se déplacer intelligemment dans des systèmes et se relocaliser si besoin pour s’offrir des tirs ouverts dans divers schémas. En cela, son profil de shooteur en mouvement se projette très facilement dans une NBA où le « drive-and-kick » est au coeur des phases d’attaque.

Is Gradey Dick the Best Shooter in the 2023 @NBADraft ? pic.twitter.com/Q9tgcP3DEV — Ballislife.com (@Ballislife) May 22, 2023

– Un défenseur limité sur le plan athlétique, mais intelligent. Grand mais pas très explosif, Gradey Dick ne paie de mines de prime abord quand on l’observe en défense. Mais en réalité, il tient honorablement son rang dans ce domaine, notamment grâce à son bon QI basket qui lui permet de combler des lacunes physiques, notamment une vitesse latérale limitée. Selon le site CBB Analytics, il a par exemple bouclé la saison 2022/23 dans le 95e centile du pays aux interceptions (c’est-à-dire qu’il a été plus efficace dans ce domaine que 95% des joueurs du pays), avec ses 1.5 prise. Dans une défense, il sait où se placer pour avoir un impact, et il brille notamment par son placement sur les aides. Un constat rassurant, sachant qu’en NBA il sera forcément plus en difficulté qu’en NCAA en ce qui concerne la défense individuelle, à cause de ses appuis un peu lents. Mais dans l’ensemble, la projection de Gradey Dick en défense en NBA est franchement enthousiasmante.

Points faibles

– Quelles variations, quand le tir ne rentre pas ? On l’a évoqué plus haut en évoquant sa défense : Gradey Dick manque cruellement d’explosivité. Un défaut qui le gêne aussi en attaque, notamment pour attaquer les « close-outs ». Tout à fait capable de poser un ou deux dribbles pour tirer en « pull-up » à mi-distance, il manque cependant de puissance et donc d’explosivité pour attaquer sereinement le cercle. D’autant que son dribble est moyen pour l’instant, et ne lui permet pas de créer un décalage face à son défenseur.

Comparaison

Un profil à la Cam Johnson, ou à la Gordon Hayward mais en moins athlétique.

Pronostic

Entre la 10e place et la fin de la « lottery ». Toutes les équipes concernées (Dallas, Orlando, OKC, Toronto et New Orleans) peuvent être intéressées par son profil de shooteur.

Les profils des joueurs de la Draft 2023

Scoot Henderson

Brandon Miller

Cam Whitmore

Nick Smith Jr

Jordan Hawkins