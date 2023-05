Draft 2023 | Présentation de Brandon Miller (Alabama)

Gros nom de la promotion lycéenne de 2022, Brandon Miller, tout au long de saison « freshman » ces derniers mois, a pleinement confirmé toutes les attentes liées à son grand potentiel.

Du côté d’Alabama, dans un dispositif offensif très moderne qui a permis de mettre en lumière ses qualités, le natif du Tennessee s’est aisément imposé comme le meilleur « freshman » du pays, et même comme un des meilleurs joueurs de NCAA, plus largement. Il est d’ailleurs devenu le premier « freshman » depuis Anthony Davis en 2012 à rafler le doublé « Freshman Of The Year » et « Player Of The Year » dans la conférence SEC. Par contre, sa fin de saison fut plus poussive, puisqu’il a complètement raté sa « March Madness » : seulement 28 points marqués en trois matchs, à 19.5% aux tirs dont 15.8% derrière l’arc…

Un craquage terrible au moment le plus important de la saison face à des défenses étouffantes, qui nuance quelque peu son excellente saison régulière…

Malgré tout, l’ancien ailier du Crimson Tide demeure un joueur talentueux dont le potentiel est élevé. Un potentiel qu’il exploitera s’il parvient à progresser dans les domaines dans lesquels il pêche le plus actuellement.

Profil

Poste : Ailier

Taille : 2m05

Poids : 91 kilos

Équipe : Alabama Crimson Tide

Stats 2022/23 : 18.8 points (43% aux tirs), 8.2 rebonds et 2.1 passes

Points forts

– Le tir extérieur. Pour l’instant, l’adresse extérieure de Brandon Miller est effectivement son atout principal, le plus facilement transposable dans une attaque NBA dès ses premiers pas dans la Grande Ligue. Doté d’une mécanique fluide et rapide, l’ancien joueur d’Alabama est capable de dégainer avec aisance et distance derrière l’arc. Dans l’attaque à quatre extérieurs de Nate Oats, portée à outrance vers le tir extérieur, il a tourné à 38.4% de réussite sur 7.4 tirs primés/match cette saison, ce qui est assez impressionnant pour un joueur universitaire, il faut bien le reconnaitre. Chez les pros, il ne portera pas beaucoup la balle pour commencer, mais saura au moins se montrer précieux « off-ball » avec ce tir déjà très bien réglé.

Points faibles

– Peu de création, pour lui et les autres. Souvent comparé à Paul George ces derniers mois, Brandon Miller est pourtant très loin de jouer dans la même catégorie que « PG » au même âge en ce qui concerne le « playmaking ». En effet, pour l’heure, il n’est pas un très gros créateur, tant pour les autres (à peine 2 passes/match cette saison) que pour lui. Le premier point s’explique par la nature de son profil, celui d’un scoreur/shooteur naturel, mais la marge de progression est présente et se remplira à mesure qu’il prend de l’expérience dans la ligue. En revanche, le second point est peut-être un peu plus « inquiétant », car davantage structurel : Brandon Miller, à l’heure actuelle, ne présente tout simplement pas une panoplie offensive très variée. Brillant en « catch-and-shoot », il est aussi capable de sanctionner en sortie de dribble, mais ne l’a pas beaucoup fait cette saison car son premier pas et son dribble ne sont pas très tranchants et ne lui permettent pas de créer une séparation conséquente avec son défenseur car il n’est pas très explosif. Par ailleurs, Brandon Miller n’est pas particulièrement à l’aise pour finir au cercle, sauf sur les phases de contre-attaque, élément-clé du jeu d’Alabama. Mais sur demi-terrain, quand il s’agit d’attaquer le cercle, c’est une autre histoire, car il manque de puissance pour absorber le contact… Autant dire que s’il est à la peine dans ces domaines en NCAA, il le sera encore plus en NBA à ses débuts, où la dimension physique et athlétique est infiniment supérieure que le circuit universitaire. Même si, évidemment, sa progression naturelle devrait l’aider, au fil du temps, à trouver davantage ses aises dans ces domaines.

– Physique à étoffer. Ailier de grande taille mais pas très épais, Brandon Miller doit s’étoffer physiquement pour survivre à terme en NBA, tout simplement. D’autant que ses limitations physiques le gênent dans certains compartiments importants du jeu : créer de la séparation face à son défenseur et absorber le contact pour finir au cercle en attaque, comme on l’a déjà dit, mais aussi en défense, pour tenir un duel. Ses appuis sont amples, mais il manque de coordination et de vitesse latérale, toujours à cause de son explosivité limitée. En clair, il sera à la peine sur le plan athlétique à ses débuts en NBA, même si les outils physiques pour devenir un joueur positif en défense sont bien présents (une envergure de 2m10, notamment). Mais la priorité est bien d’ajouter du muscle pour mieux encaisser les contacts, des deux côtés du terrain.

Le questionnement

– Quel environnement autour de lui ? Dans la tourmente cet hiver sur le campus d’Alabama, quand il s’est retrouvé impliqué dans une affaire de fusillade qui a coûté la vie à une jeune mère, Brandon Miller se voit face à l’obligation de faire le ménage dans son entourage avant même son arrivée en NBA. Interrogé à ce sujet durant le Draft Combine, il assurait en tout cas avoir retenu la leçon de cette sombre affaire. « Je fais toujours attention à ceux qui m’entourent. Je m’entoure de gars qui sont des pros, des gars que je veux côtoyer », déclarait-il ainsi. Gros talent au potentiel élevé, Brandon Miller conserve une cote importante aux yeux des franchises NBA, mais les interrogations sur son environnement hors des terrains sont forcément légitimes, désormais. Charge à lui d’appliquer les effets de cette piqûre de rappel…

Comparaison

Des nuances de Michael Porter Jr. dans son jeu, notamment pour le profil d’ailier quasiment exclusivement porté sur le tir extérieur. Si sa capacité à créer son tir s’améliore, à mi-distance notamment, Khris Middleton est aussi une comparaison intéressante, et un bon modèle à suivre.

Pronostic

Dans le Top 5. Il pourrait par exemple être choisi par Portland en 3e position, puis échangé dans la foulée avec Anfernee Simons. Sinon, difficile d’imaginer Houston faire l’impasse, s’il est disponible en #4.