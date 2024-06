Brandon Miller assure avoir fait le tri dans son entourage

Brandon Miller est conscient que sa vie a bien failli basculer le 15 janvier lorsqu’il s’est retrouvé dans la tourmente, suspecté d’avoir fourni une arme qui a causé le meurtre d’une jeune femme à quelques pas du campus d’Alabama.

Entendu comme témoin par la police et la justice, il n’a pas été inculpé pour complicité de crime, et s’en tire donc avec une grosse piqûre de rappel sur l’impact que ses fréquentations et choix extra-sportifs peuvent avoir sur sa carrière. Exactement comme Ja Morant à l’étage supérieur, même si le meneur des Grizzlies n’a pas retenu la leçon.

« Il faut toujours être conscient de son environnement et de ce qui nous entoure. J’ai le sentiment que cette nuit pouvait changer ma carrière en un claquement de doigts. Il faut donc toujours être conscient de ce qui nous entoure », a-t-il déclaré en marge du Draft Combine.

Cet épisode l’a-t-il fait évoluer ? « Clairement », a-t-il assuré. « Je fais toujours attention à ceux qui m’entourent. Je m’entoure de gars qui sont des pros, des gars que je veux côtoyer ».

Darius Garland pour le guider

A ce sujet, il en a profité pour se rapprocher de Darius Garland, meneur désormais aguerri aux Cavaliers et originaire du Tennessee, comme lui, et qui fait office de mentor à l’approche de la Draft.

« C’est mon grand frère », a ajouté Brandon Miller. « Je lui parle tous les jours. Parfois, nous avons des moments de détente chez lui. C’est important d’avoir des gars comme ça qui prennent du recul et vous parlent comme ça. Tout le monde devrait avoir un mentor comme lui ».

Pour ce qui est de la Draft a venir, Brandon Miller a confié avoir rencontré les Hornets, les Bulls et les Pacers jusqu’à présent. Il a également glissé qu’il pensait convenir à Charlotte ou Portland. Quant au conseil qu’il a reçu des franchises qui l’ont consulté jusqu’au présent, il a été unanime : bosser en salle de musculation. Selon ESPN, il n’était pas « en grande forme », mais sa cote reste intacte.