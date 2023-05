Les Blazers prêts à lâcher Anfernee Simons et le 3e choix de Draft pour récupérer un ailier ?

Depuis que l’ordre de la Draft 2023 est connu, on se demande ce que les Blazers feront de leur 3e choix. Le conserveront-ils, pour sélectionner Scoot Henderson ou Brandon Miller, ou l’échangeront-ils, pour récupérer un joueur NBA déjà référencé ? Leur « franchise player », Damian Lillard, était plutôt du genre à préférer la seconde option il y a un mois…

D’après The Athletic, la piste menant à un transfert est justement loin d’être écartée et nos confrères précisent carrément que les dirigeants de Portland pourraient associer leur 3e choix de Draft à Anfernee Simons, dans le but d’obtenir un ailier de niveau « élite », autrement dit de calibre All-Star.

Malgré des statistiques de 19.3 points, 4.0 passes et 2.6 rebonds de moyenne depuis deux saisons, le jeune « Ant » pourrait donc être sacrifié pour mieux entourer Damian Lillard, comme pressenti il y a un mois. Âgé de bientôt 24 ans, il avait été re-signé l’été dernier jusqu’en 2026 par les Blazers, pour un montant avoisinant les 100 millions de dollars.

Reste à savoir si ce « package » intéressera une équipe au point de céder à Portland un joueur confirmé et susceptible de jouer les lieutenants de « Dame ». À en croire The Athletic, il faudrait cependant déjà oublier l’option Mikal Bridges, car les Nets ne seraient pas intéressés par un transfert de leur ailier star (26.1 points de moyenne depuis qu’il a rejoint Brooklyn à la « trade deadline »).