Que va faire Portland de son 3e choix de Draft ?

Alors qu’ils avaient 11,5% de chances de récupérer le premier choix de Draft à la « lottery » et une place théorique de 5e, les Blazers ont fini avec le 3e choix. C’est une première victoire pour le club selon son GM, Joe Cronin.

« On veut toujours le gros lot, mais ce dernier peut arriver sous toutes les formes et dans toutes les tailles », a relativisé le dirigeant. « Mais grimper à la troisième position est une belle victoire pour notre franchise. »

Privés de playoffs pour la deuxième saison consécutive, les Blazers ne veulent pas non plus reconstruire du sol au plafond. Et on a déjà pu entendre dire qu’un échange de ce 3e choix de Draft à venir n’est pas complètement exclu, sachant que les Jusuf Nurkic, Jerami Grant voire Cam Reddish pourraient également faire leurs valises selon les options qui se présenteront sur certains joueurs majeurs durant l’été…

Brandon Miller, Scoot Henderson ou… un échange ?

Dans la plupart des Mock Draft, Brandon Miller, l’ailier scoreur d’Alabama, figure comme un candidat intéressant pour Portland qui n’est pas particulièrement fourni sur le poste 3.

Mais, si Charlotte venait à décider de ne pas associer deux meneurs en faisant l’impasse sur Scoot Henderson avec le deuxième choix, les Blazers pourraient-il alors se laisser tenter par le talent de l’explosif meneur ?

Joe Cronin reste évasif sur la question, préférant ménager toutes ses options : « On rêve toujours de s’améliorer, on rêve de ce que ces joueurs peuvent apporter avec leurs qualités et ce que l’avenir leur réserve. La lottery, et la Draft qui va suivre, sont des moments motivants. Pour les joueurs, pour les équipes, pour les fans. »