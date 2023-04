Damian Lillard prévient ses dirigeants : il faut arrêter de prendre des jeunes !

Est-ce que Damian Lillard va rester aux Blazers une saison de plus ? La question se pose puisque les Blazers sont à nouveau en vacances dès avril, et le meneur All-Star va encore regarder les Curry, les Durant et les Antetokounmpo se battre pour le titre sans lui. Fidèle depuis toujours à Portland, Lillard a plusieurs fois mis des coups de pression à ses dirigeants, et peut-être va-t-il, pour de bon, demander à partir.

Une chose est sûre, il prévient qu’il y a assez de jeunes dans l’équipe, et désormais il veut davantage de vétérans.

« Je ne suis pas très chaud pour ramener des gars qui seront bons dans 2 ou 3 ans » explique-t-il. « Je pense qu’on a eu Shaedon à 19 ans, mais il est juste différent. Il suffit de le côtoyer, de voir sa manière d’être, sa façon d’écouter, sa carrure, son talent naturel et ses capacités. Je pense qu’il y a assez de jeunes de 19 ans. On n’en trouvera sans doute pas d’autres comme lui. Cela ne m’intéresse pas. »

Un premier tour de Draft échangé ?

Sauf que Lillard oublie que les Blazers ont terminé la saison avec le 5e plus mauvais bilan de la NBA, et ils ont donc une chance sur dix de récupérer le 1er choix de la Draft. On imagine qu’il ne refusera pas la venue de Victor Wembanyama… On n’en est pas encore là, mais selon The Oregonian, les Blazers ont prévu d’échanger leur premier tour de Draft, et peut-être même leurs deux premiers tours de Draft puisqu’ils possèdent celui des Knicks. L’objectif est clairement de récupérer un bon joueur d’expérience.

« L’objectif est de s’améliorer le plus vite possible », confirme le GM Joe Cronin. « Pour le choix de Draft, on verra où il se situera. Nous verrons quelle est sa valeur. Il faut passer par tout ce processus, un peu comme nous l’avons fait l’année dernière avec le choix. Mais, d’un point de vue temporel, il est temps pour nous de commencer à avancer plus rapidement vers un effectif prêt à concourir au plus haut niveau. Donc, si cela signifie utiliser ce choix ou d’autres choix dans des transactions, où l’on devient agressif pour faire avancer les choses, oui, nous sommes ouverts à cela ».

Pour Lillard, la direction se doit d’être agressive. La saison passée, ils avaient récupéré Jerami Grant, et Lillard veut voir un autre joueur de ce niveau débarquer. Il rêve de Mikal Bridges, qui est intouchable, mais c’est le type de joueur qu’il veut voir à ses côtés pour que Portland retrouve les sommets.

« Ce n’est pas un secret. Je veux une chance de jouer le titre » rappelle-t-il, avant de prévenir que ça ne se fera pas par la Draft. « Si c’est la voie pour le faire, ce ne sera pas la mienne ! Je pense que nous sommes tous prêts à faire ce qu’il faut pour constituer une équipe capable de faire quelque chose. »

Mieux entourer le « meilleur joueur de l’histoire de la franchise »

Et Lillard y croit. Il pense que c’est possible de recruter du lourd et d’attirer de très bons joueurs. « Je suis toujours optimiste. Je suis dans la ligue depuis assez longtemps pour savoir que les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Ces dernières années, je m’étais fixé de grands objectifs en pensant que les choses allaient être différentes. Je pense que Chauncey ressent la même chose. Je pense que Joe ressent la même chose. Je pense que l’optimisme est là. Je suis optimiste, mais je pense qu’il est temps de nous mettre tous au travail ».

Pour Chauncey Billups, qui conserve la confiance de ses supérieurs, il est indispensable de mieux entourer son leader. « Je pense qu’on a bricolé à plusieurs reprises » estime Billups. « Je pense que nous devons être plus agressifs que cela. Ce n’est que mon avis. Si nous voulons vraiment faire ce qu’il faut pour le meilleur joueur de l’histoire de cette franchise, nous devons être agressifs. »