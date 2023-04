L’heure du grand ménage à Rip City ?

Damian Lillard l’avait déjà déclaré lors de sa conférence de fin de saison. Il l’a redit lors de la retransmission du match de « play in » entre Toronto et Chicago, en face-à-face avec Stephen A. Smith : il attend un signe fort de sa franchise cet été, car il ne veut pas attendre deux ou trois ans avant de retrouver le top niveau.

Expliquant qu’il a vécu la saison la plus difficile de sa carrière au niveau personnel et qu’il n’a pas encore vu ses décideurs trancher vraiment entre une équipe jeune à développer ou une équipe de vétérans qui doivent viser le titre, le meneur a aussi avoué qu’il avait entendu plusieurs joueurs d’importance, des « needle movers » comme il l’a dit, des joueurs qui peuvent faire pencher la balance, exprimer leur volonté de le rejoindre en Oregon…

De même, Damian Lillard aurait une liste de joueurs qu’il voudrait à ses côtés. Parmi eux figureraient ainsi Jaylen Brown (qui sera free agent à l’été 2024), Mikal Bridges (dans un package avec Nic Claxton rêve-t-on à Portland) et quelques autres, dont son actuel coéquipier Jerami Grant qui aura lui aussi une décision à prendre cette intersaison.

Ça risque de couper…

De leurs côtés, Jusuf Nurkic et Anfernee Simons sont bien conscients qu’ils pourraient être amenés à faire leurs valises, à contrecoeur évidemment. Le pivot bosnien entend les rumeurs chaque année. Lui attend encore de voir…

« Tant que je serai désiré ici, je serai ici », a déclaré la « Bosnian Beast » à l’Oregonian. « Je ne vais pas demander à me faire échanger. S’ils pensent pouvoir trouver un meilleur joueur que moi, alors je ne sais pas ce qu’ils attendent… »

Prolongé pour quatre ans l’été passé, Jusuf Nurkic fait partie des candidats évidents au départ. Et il ne serait probablement pas seul à partir, surtout si Damian Lillard veut des joueurs comme Jaylen Brown ou Mikal Bridges…

Le prometteur arrière Anfernee Simons (voire Nassir Little ou Shaedon Sharpe), pourrait lui aussi faire partie d’un échange, si les Blazers se décident enfin à faire bouger les lignes dans leur effectif.

« S’ils décident de m’impliquer dans un transfert, je ne peux pas m’y opposer, ça fait partie du business », expliquait ainsi Anfernee Simons lors de son interview de fin de campagne. « Je ne contrôle que ce que je vais faire cet été pour revenir meilleur l’an prochain. Je pense que Shaedon et moi pourrions prendre plus de tirs et avoir plus de minutes ensemble. Nous pourrions co-exister, mais cela dépendra de ce que le staff décidera. »