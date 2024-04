Draft 2023 | Le shooteur Gradey Dick officialise sa candidature

Alors que la fin de la saison universitaire approche, avec le « Final Four » ce weekend, les déclarations à la Draft s’enchainent ces derniers jours, particulièrement de la part de « freshmen » qui composent une promotion lycéenne 2022 très qualitative.

Ainsi, après Keyonte George, Brandon Miller, Nick Smith Jr. ou Jalen Hood-Schifino entre autres au cours de la semaine, c’est cette fois Gradey Dick qui a fait part de son projet de rejoindre la NBA la saison prochaine après une seule saison universitaire.

« Cette année a été géniale. L’université de Kansas a toujours eu une place importante dans ma vie et celle de ma famille » a-t-il ainsi déclaré à ESPN. « J’ai grandi à Wichita, mes frères et soeurs y ont fait leurs études, donc j’ai toujours rêvé de porter le maillot des Jayhawks. J’ai appris énormément au cours de la saison. »

Annoncé comme un probable « one-and-done » avant même le début de la saison, Gradey Dick a confirmé tout le bien que les observateurs de la planète « high school » pensaient de lui depuis ses années lycée.

Au sein d’une équipe de Kansas qui a une nouvelle fois tourné à plein régime cette saison après son titre du printemps 2022, le poste 2/3 de 2m03, pur produit du Kansas puisqu’il est donc originaire de Wichita, a ainsi prouvé la grande qualité de son tir extérieur, bouclant son exercice avec des moyennes de 14.1 points à 40.3% de réussite derrière l’arc (sur 5.7 tirs), mais aussi 5.1 rebonds et 1.7 passe.

Clairement le meilleur shooteur extérieur de cette cuvée 2023 (avec Jordan Hawkins de Connecticut), le joueur de 19 ans sera une arme utile dans une attaque NBA dès ses premiers pas sur un parquet à la rentrée, avec une mécanique compacte, rapide et esthétiquement très plaisante. Sans compter que son profil physique fait de lui un défenseur versatile et laisse apparaître un potentiel à développer de « 3-and-D » que les équipes de la ligue adorent sur les postes extérieurs.

« J’ai le sentiment que les équipes NBA ont aussi découvert ma mentalité et mon esprit de compétiteur » il ajoute. « Peu importe le contexte, je vais toujours me donner à fond en toutes circonstances. Bien sûr, on me catégorise avant tout comme un shooteur, mais j’adore montrer que j’ai bien plus de facettes dans mon jeu. »

Un « lock » pour le Top 20, Gradey Dick pourrait aussi tout à fait s’inviter dans la « lottery » en juin prochain. À l’heure actuelle, ESPN le place même 11e de son classement des meilleurs joueurs de la cuvée 2023.