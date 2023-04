Présentation complète du Final Four NCAA

Ça y est, c’est l’heure : la « March Madness » bascule au mois d’avril, ce qui signifie que les choses (très) sérieuses démarrent. Après deux semaines particulièrement passionnantes puisque cette édition 2023 du tournoi a été marquée par de nombreux « upsets », nous arrivons au dénouement de la saison NCAA 2022/23 : le « Final Four ».

Un carré final absolument historique puisque pour la première fois de l’histoire de la « March Madness », aucune tête de série #1, #2 ou #3 n’y figure. Ainsi, Miami (#5), Connecticut (#4), Florida Atlantic (#9) et San Diego State (#5) vont donc offrir cette nuit un « Final Four » original et rafraichissant, un an après une édition totalement dominée par les « Blue Bloods » (North Carolina, Duke, Kansas et Villanova).

D’ailleurs, à l’exception de Connecticut déjà vainqueur de quatre titres par le passé (1999, 2004, 2011 et 2014), aucun programme qualifié pour le « Final Four » cette saison n’a déjà gagné un titre national. Il y a donc 75% de chances que le nouveau champion débloque son compteur ce lundi soir…

Voilà pour le décor. Passons maintenant au passage en revue des deux affiches.

Connecticut vs. Miami, « the show will go on »

Un match immanquable, clairement le plus alléchant de ce carré final et peut-être même bien le plus alléchant de tout le tournoi. En tout cas, une chose est sûre : c’est le match le plus facilement abordable. Consommateur assidu de la NCAA ou simple amateur de la balle orange et de sport en général curieux de connaitre l’ambiance géniale d’un « Final Four » universitaire, cette affiche saura sans le moindre doute satisfaire tout le monde, malgré un « entre-deux » prévu aux alentours de… 3h du matin.

Pour les spectateurs plutôt branchés NBA habituellement, ce sera l’occasion de découvrir en avance des noms que l’on retrouvera très probablement dès la rentrée dans la Grande Ligue. À commencer par Jordan Hawkins (n°24), l’arrière de Connecticut. Du haut de son mètre 96, le jeune Husky s’inscrit dans la définition littérale et historique d’un « shooting guard », excellent shooteur extérieur avec une mécanique de tir magnifique qui se déclenche rapidement (16.3 points à 39% derrière l’arc sur 7.7 tentatives cette saison). Promis au Top 20 voire à la « lottery » en juin prochain, il sera l’élément clé des Huskies en attaque.

On conseille aussi de garder un oeil sur son collègue du « backcourt », Andre Jackson Jr. Sorte d’arrière à tout faire dans le jeu de Connecticut (6.8 points, 6.4 rebonds et 4.7 passes), il n’est pas un joueur « flashy » mais s’avère terriblement efficace et surtout précieux pour son équipes des deux côtés du terrain. Il est clairement le coeur et l’âme de son équipe, et son futur après ce tournoi est assurément la NBA.

Côté Miami, deux futurs NBAers également à suivre : Isaiah Wong (n°2) et Jordan Miller.

Le premier est le meilleur marqueur des Hurricanes (16.2 points à 45% aux tirs cette saison), et les phases d’attaque de son équipe démarrent quasiment tout le temps dans ses mains. Pas vraiment meneur pur ni un arrière naturel, c’est un « combo-guard » scoreur de grand talent, particulièrement en isolation. Un peu à la manière d’un Cam Thomas par exemple, mais en plus efficace. Le second est l’ailier titulaire de Miami, et il sait tout faire : marquer (15.4 points à 55% aux tirs), capter des rebonds (6.1 prises), créer des situations avantageuses (2.7 passes) et défendre (1.3 interception). Le facteur X de son équipe dans ce « Final Four », et un futur solide contributeur dans une équipe NBA.

L’autre raison qui devrait assurer du plaisir pour les yeux au plus grand nombre, c’est l’attaque. Car ces deux formations cartonnent dans ce domaine cette saison : Connecticut affiche la troisième meilleure évaluation offensive de tout le pays avec 120.8 points marqués sur 100 possessions, quand Miami pointe à la cinquième place avec 119.6 points marqués sur 100 possessions. Clairement, nous assisterons à un match « up-tempo » au cours duquel les phases de « pick-and-roll » et les tirs extérieurs vont s’enchainer…

Pronostic de Basket USA : Connecticut.

Florida Atlantic vs. San Diego State, le duel des besogneux

Moins « flashy » sur le papier de prime abord, cette seconde demi-finale, soyez-en certains, sera aussi un super match de basket. Dans un style différent, puisque si Connecticut – Miami s’annonce comme un énorme duel offensif entre deux attaques nucléaires portées par des futurs joueurs NBA, cette confrontation entre les Owls et les Aztecs devrait effectivement être plus fermée de ce point de vue, avec des joueurs rodés et expérimentés sur le circuit universitaire.

Il y aura moins de vitesse en attaque, davantage de jeu sur demi-terrain, et une défense rugueuse et physique dans la raquette. Un match plus « animal », plus équilibré entre l’attaque et la défense, en somme. De quoi ravir les amateurs de batailles de tranchées.

L’équilibre, c’est justement la force de Florida Atlantic : la 24e meilleure évaluation offensive du pays (114.7 points sur 100 possessions) pour la 30e meilleure évaluation défensive (95.7 points encaissés sur 100 possessions). En face, une vraie forteresse défensive puisque San Diego State affiche la quatrième meilleure défensive du pays (89.8 points encaissés sur 100 possessions) !

Pronostic de Basket USA : Florida Atlantic.

Télévision / Horaires

– Florida Atlantic vs. San Diego State à partir de 00h10 (Bein Sports 3 ou le ESPN Player).

– Connecticut vs. Miami à partir de 02h50 (Bein Sports 3 ou le ESPN Player).