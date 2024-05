Pour sa maman, Gary Payton II valide son diplôme universitaire

Cette saison, Gary Payton II est passé par toutes les émotions. Après s’être engagé à Portland l’été dernier, il a ainsi connu une saison fortement perturbée par les blessures, ne disputant que 22 matchs sur 82 possibles lors de la saison régulière. Une santé fragile qui a poussé les Blazers à s’en débarrasser. Résultat ? Gary Payton II a fait son retour aux Warriors, en février dernier, seulement quelques mois après son départ.

Un échange entre Portland et Golden State qui avait fait l’objet d’une plainte auprès de la ligue de la part de la franchise californienne, qui avait accusé la franchise de l’Oregon de ne pas avoir été transparente sur le statut médical du joueur. Aujourd’hui, Gary Payton II semble être débarrassé de ses pépins physiques, et les Warriors sont toujours en lice en playoffs après être venus à bout des Kings au premier tour.

S’il a très peu joué cette saison, le joueur s’est néanmoins investi en dehors des parquets sur ses projets personnels. À 30 ans, il a repris ses études, et a été diplômé d’un cursus en développement humain et sciences de la famille à l’université d’Oregon State. Une réussite qu’il a dédiée à sa mère.

« C’était vraiment pour maman. Je lui ai fait la promesse de reprendre mon cursus et de terminer mes études lorsque j’ai quitté l’université » a confié Gary Payton II. « Alors, j’ai tenu parole et j’ai obtenu mon diplôme pour elle. J’espère que tu es heureuse maman, c’était pour toi ».

Une situation qui n’est pas nouvelle du côté de Golden State, puisque si Gary Payton II a validé son diplôme récemment, Stephen Curry, lui, l’a obtenu l’année dernière. Le « franchise player » des Warriors avait été diplômé de l’université de Davidson. Des succès hors parquet qui ravissent Steve Kerr.

« Nous avons beaucoup de gars qui sont vraiment engagés dans leur métier, mais qui sont aussi engagés envers eux-mêmes et qui essaient de s’améliorer, de faire des choses pour la communauté et d’essayer d’avoir un impact sur la région » a déclaré Steve Kerr. « Gary a obtenu son diplôme, Steph l’a fait l’année dernière, tout cela fait partie du processus de croissance et d’évolution de l’individu. Je suis très fier de lui ».