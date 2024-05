Un feu d’artifice de couleurs pour la LeBron 21 « Optimism »

Se rapprocherait-on du bouquet final de la LeBron 21 ? Ce dernier coloris ferait en tout cas parfaitement l’affaire en la matière puisque Nike a mis le paquet niveau couleurs pour orner la 21e chaussure signature de LeBron James.

Baptisé « Optimism », la paire est également assortie de câbles FlyWire comme on l’avait déjà vu sur la LeBron 21 « Easter », recouverte de câbles FlyWire. Pour le reste, les coloris dépareillés allient dominantes en orange sur la chaussure gauche et bleu-vert sur la droite. Les contours du « Swoosh » sur l’empeigne et la signature du joueur sur la languette apparaissent en rose. Le col, la languette et la base du talon ressortent en noir, tandis que la semelle est encore un feu d’artifices de couleur, inversant le vert-bleu sur la semelle gauche et rouge-orange sur la droite.

La LeBron 21 « Optimism » est désormais disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros. C’est le 10e coloris sorti sur le territoire français.

NOTRE AVIS SUR LA LEBRON 21

C’est le coup parfait pour Nike au sortir d’une LeBron 20 qui avait fait un carton. La marque à la virgule s’est montrée à la hauteur de l’enjeu en concoctant un modèle différent mais pas moins qualitatif.

La LeBron 21 a ses spécificités, avec notamment un modèle plus résistant, offrant un bon maintien et doté d’une semelle parfaitement adaptée. Il y a aussi cette thématique originale pour orner ses coloris, mettant en valeur différentes perles rares du globe comme les perles Akoya du Japon, les perles d’Ormeau ou encore la petite dernière « Conchiolin » sur le même thème. Le design du « Swoosh » était l’un des points marquants de la LeBron précédente. Celui-ci se distingue également de façon originale.

Clairement, LeBron James peut être satisfait du travail de son équipementier, et ce n’est pas un hasard si le King porte ce modèle quasiment à chaque match. A l’arrivée, la paire fait largement partie des meilleures de sa catégorie pour la saison 2023/24 !