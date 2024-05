Grant Williams déçu de ne pas avoir eu droit à une vidéo hommage au TD Garden

Grant Williams a passé les quatre premières saisons de sa carrière chez les Celtics. Avec pas mal de bons souvenirs, notamment en 2022 avec un Game 7 de folie dans lequel il avait été incandescent face aux Bucks.

Mais à l’été 2023, les Celtics ont procédé à plusieurs changements pour faire venir Jrue Holiday et Kristaps Porzingis. Échangés pour récupérer le meneur, Robert Williams, Dalano Banton et Malcolm Brogdon avaient tous les trois reçu un petit message sur les écrans géants du TD Garden, lorsque les Blazers étaient venus à Boston. Grant Williams a également eu droit à ce petit mot de remerciements, lors de la venue de ses Hornets en avril.

Mais visiblement, celui qui avait transité par Dallas avant d’être rapidement échangé à Charlotte, espérait plutôt avoir droit à une vidéo hommage. Comme Marcus Smart.

« Je pense que c’est parce que Rob (Robert Williams) leur a dit qu’il voulait juste un salut ou un merci, » explique Grant Williams sur la différence de traitement. « Ils ont fait une vidéo pour Smart et je dois le respecter. Smart est resté là pendant huit ans et a eu un véritable impact sur la ville, l’organisation et tout le reste. »

Une pointe de déception

Grant Williams aurait voulu sa vidéo hommage, même s’il comprend qu’il n’a pas eu l’impact de Marcus Smart.

« Même si j’ai été impliqué dans la communauté, que j’aimais Boston et l’organisation, je pense qu’ils ont simplement essayé d’être cohérents avec ce qu’ils avaient fait auparavant », estime-t-il. « Est-ce que j’ai été un peu déçu ? Ouais, juste parce que j’ai l’impression qu’il y a eu de belles saisons au cours de ces quatre années là-bas. J’étais un enfant quand j’y ai été drafté et j’y ai grandi. Je pense que j’ai pu les aider à traverser des choses qui les ont aidés à arriver là où ils en sont aujourd’hui. »

Mais Grant Williams a tout de même reçu une standing ovation du TD Garden et se montre reconnaissant envers Boston. « Il faut avoir une certaine gratitude parce qu’ils auraient pu ne rien faire », reconnait Grant Williams, qui avait d’ailleurs été qualifié de « problème dans le vestiaire » par Mike Gorman, la voix des Celtics. « Même s’il s’agissait simplement d’un ‘Merci Grant’, c’est quelque chose qui pourrait être la norme dans la ligue. Mais cela m’a vraiment surpris. […] Il n’y avait rien d’autre que de l’amour dans la salle. Les gens me disaient ‘reviens’, ‘on te veut de retour’ ou ‘tu seras notre prochain Al (Horford), on t’a échangé mais tu reviendras dans deux ans.’ «

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 2023-24 * All Teams 76 28 45.6 37.5 75.7 1.1 3.1 4.2 2.3 3.0 0.6 1.4 0.5 10.3 2023-24 * DAL 47 26 41.3 37.6 74.5 1.0 2.6 3.6 1.7 2.9 0.5 1.1 0.6 8.1 2023-24 * CHA 29 31 50.3 37.3 76.5 1.4 3.8 5.1 3.2 3.1 0.7 1.9 0.4 13.9 Total 364 23 45.3 37.7 76.8 1.0 2.7 3.6 1.4 2.6 0.5 1.0 0.5 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.