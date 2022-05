Stephen Curry décroche son diplôme

Ce dimanche, l’université de Davidson célèbre ses 185 ans, et la cérémonie sera marquée par la remise des diplômes aux étudiants. Parmi, Stephen Curry ! Même s’il ne pourra faire le déplacement, le meneur des Warriors a validé la fin de ses études, et treize ans après avoir quitté la fac’, il viendra prochainement chercher son Bachelor en art, avec une spécialisation en sociologie.

« Stephen Curry a souligné à de nombreuses reprises l’importance de l’éducation, combien il appréciait son expérience à Davidson et qu’il était déterminé à obtenir son diplôme » écrit l’université dans un communiqué. « Il avait besoin de compléter un semestre de cours. Il s’est réinscrit pour le semestre de printemps et a travaillé avec deux membres de la faculté de Davidson, un professeur de l’université de Stanford et un professeur de l’UC Santa Cruz qui ont enseigné à Stephen lorsque tous deux étaient à Davidson. »